双节期间交通运行平稳有序 日均发送旅客超6千万人次

人民网北京10月8日电 （记者乔雪峰） 今年国庆、中秋假期是常态化疫情防控条件下第一个长假，受前期疫情防控影响，人民群众探亲访友、外出旅游等出行需求开闸释放。
假期期间，全国交通运输行业运行总体平稳有序。10月1日至8日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客平均为6211.5万人次。10月1日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量达到6586.23万人次，为今年疫情暴发以来最高峰值。
高速公路运行“一增两降”
10月1日至8日，全国公路网交通流量处于持续高位状态，总体平稳有序。其中，1日假期出程高峰明显，2日流量有所回落，之后3日至5日流量基本保持平稳，6日至7日流量略有下降，预计8日仍处于高位状态。10月1日至8日，预计全国高速公路日平均流量4766.62万辆/日，同比2019年同时段下降4.69%。其中，假期期间流量峰值为5301.58万辆（10月1日），同比2019年国庆假期最高值（5256.92万辆，10月1日）增长0.85%。
双节期间，高速公路总体运行特点呈现“一增两降”的特征。一增是指货车流量同比去年有所上升。随着疫情进入防控常态化、经济逐渐恢复，加上高速公路通行效率高，货车通行费总体缴费降低，也吸引大量货车高速公路行驶，预计假日期间货车流量日均578.73万辆，同比增长15%，为有序推动复工复产提供了重要支撑。
两降：一是高速公路日均流量有所下降。公众主动错峰、出行更趋理性，同时，长假分散出行的特点愈发显著，预计日均流量为4766.62万辆次，同比下降4.69%。二是拥堵缓行收费站数量大幅下降。取消高速公路省界收费站和ETC使用率不断上升，大幅提高了高速公路通行效率，节日期间，拥堵长度500米以上的收费站，日均同比下降77%，公众出行更加便捷高效。
道路旅游客运量上升明显
10月1日至8日，全国道路预计发送旅客3.79亿人次，日均客运量4737万人次，与去年国庆假期日均客运量（6858万人次）同比下降30.93%。10月8日，全国道路预计发送旅客4850万人次，环比上升0.79%，同比去年国庆假期日均客运量（6858万人次）下降29.28%。
国庆假期期间，人民群众返乡探亲、旅游出行需求较为旺盛，道路客运量与假期前相比增幅明显，10月1日道路运输客运量达到高峰，旅客以中长途出行为主，2日起稳步回落，逐步转为中短途出行，7日起迎来返程高峰，具体呈现以下特点：
一是道路旅游客运量上升幅度明显。在国内疫情趋稳、景区游客最大承载量上调、旅游促销加大等多重利好因素叠加下，旅游市场回暖加速，旅游客运出行量上升明显。预计国庆期间日均客运量为4737万人次，较国庆前一周日均客运量环比上升64.00%。
二是客流量较去年同期总体下降明显。受新冠肺炎疫情、高速公路通行免费、铁路（高铁）运能相对充足等因素叠加影响，客流向私家车、铁路分流明显。今年国庆假期期间日均客运量较2019年国庆期间日均客运量（6858万人次）同比下降约30.93%。
三是重点城市和热门景区客运量大幅上升。随着国内旅游市场的消费信心逐步恢复，武汉、成都、广州等国内旅游热点城市出行需求旺盛，当地客流量迎来疫情以来的新高峰。
水上客运整体平稳有序
10月1日至8日，全国水路预计发送旅客736.3万人次，日均发送旅客92万人次，同比去年长假日均下降53.28%。10月8日，全国水路预计发送旅客69.58万人次，环比下降22.84%，同比去年93.32万人次下降25.44%。
“十一”长假期间，全国水上客运运力充足，水上客运整体平稳有序，未出现涉及旅客人身伤亡的水上交通事故。假期临近结束，并且伴随部分沿海地区阴雨、大风天气，预计将对旅客水上出游带来一定影响，水上旅客发送数量将继续回落。
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