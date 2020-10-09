这个长假，感受复苏的中国（望海楼）

很多年后，当我们回忆2020年时，仍会清晰记得这个国庆中秋长假。
8天长假非同寻常。10月1日恰逢国庆、中秋。更重要的是，对很多人说，这个长假“也是过年”。今年农历春节期间，本计划回乡探亲、度假旅游的亿万国人，选择宅家抗疫。随着疫情防控取得重大战略成果，国庆中秋长假成为探亲旅游的绝佳时机。从北京八达岭长城到武汉黄鹤楼，从碧水蓝天的东部海岸到驼铃叮当的西部沙漠，无不游人如织、笑语欢声，流动的中国呈现复苏景象。数据显示，全国铁路客流连续8天保持在千万人次以上，日均客运量约为去年同期的近90%。8天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元。《纽约时报》说，中国“十一”黄金周的迹象表明，中国已经以惊人的速度恢复到接近正常状态。
这种复苏来之不易。亲友欢聚、景点爆满，多么平凡而熟悉的长假味道。旅游等行业的稳健复苏，得益于疫情防控形势的稳定。截至10月7日24时，中国大陆连续53天无本土新增新冠肺炎确诊病例。一度“暂时关闭离汉通道”、街头空空荡荡的武汉三镇，现在国旗飘扬、车水马龙。曾被用作“方舱医院”的武汉体育中心，而今热闹非凡。英雄的武汉人民、湖北人民，最能感受正常生活的弥足珍贵。为了恢复“正常状态”，中国人民付出了巨大努力，也决不会让成果前功尽弃。为此，中国疫情防控早已常态化，建立了覆盖面广、反应快速的联防联控机制。
这个长假给人信心。国庆长假历来被视为中国经济健康状况的晴雨表。数亿人安全流动的背后，是经济复苏的重要信号，体现了疫情防控的高效有力，也是中国信心的直观显现。商务部最新统计数据显示，10月1日至8日，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，日均销售额比去年同期增长4.9%。国庆长假展现的巨大消费能量，不仅体现了中国的市场规模优势，也凸显了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局释放的发展动能。中国用实践证明，疫情有效控制之后，随之而来的是经济复苏、消费反弹。德国智库伊弗经济研究所、欧洲经济和财政政策研究中心10月7日发布的一项调查报告说，中国经济今年有望实现2.3%的正增长，尽管全球经济预计萎缩4.4%。
在中国，人们享受完了难得的长假，正陆续回到岗位。与此同时，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。我们相信，疫情终将被人类战胜。疫情发生以来，中国积极投身国际抗疫合作，为维护全球公共卫生安全贡献中国力量。
“活力满满”的国庆中秋长假，对中国来说，注定是决胜全面小康、决战脱贫攻坚、“十三五”规划收官之年的亮眼细节。对世界来说，它必将为世界经济复苏和增长注入正能量。
（作者为本报评论员）
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