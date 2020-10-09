双节假期全国接待国内游客6.37亿人次

本报北京10月8日电 （记者赵珊）8日晚，记者从文化和旅游部获悉：综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商的数据，经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，八天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

极具韧性的旅游业已成为国民经济的一道靓丽风景。记者从携程、途牛、驴妈妈等多家旅行服务商了解到，中国人的旅游消费信心显著增强，八天假期的出游人数、旅游消费规模都达到今年最高峰，国内旅游市场已逐渐走出疫情阴霾，进入全新发展阶段。

全国超500家景区免门票，各地景区推出了不同力度的门票折扣活动，上海、浙江、江苏、贵州、陕西等20多个省市发放旅游优惠券，助推了国内游市场快速恢复。

“十一”长假正逐渐成为亿万百姓广泛参与的爱国活动周，广大群众在一系列国庆新民俗中，厚植家国情怀、共庆新中国华诞。“中国红”成为今年国庆旅游市场的一大主题色，嘉兴南湖景区、延安革命纪念馆、遵义会议旧址、四行仓库纪念馆、南昌八一起义纪念馆等红色景区迎来大批游客。

全国多家景区重新迎来客流高峰。携程数据显示，仅假期前4天，景区门票预订量已同比去年增长100%。贵州西江千户苗寨、安徽黄山、河南开封清明上河园、甘肃敦煌莫高窟等人气爆棚。国内游各种创新层出不穷。携程租车同比增长超50%，私家团同比增长100%。甘肃、新疆等西部长线目的地备受欢迎，汽车自驾、无人机航拍、美食私家团、户外徒步、滑翔伞、热气球、潜水等新玩法的热度增长迅猛。

驴妈妈旅游网统计显示，灯光秀、夜游船、旅游演艺、非遗表演等夜间游体验内容，在长假再次受到游客青睐。夜游相关产品预订量同比去年上涨27%。上海黄浦江夜游、绍兴护城河夜游、广州珠江夜游、重庆两江夜游、华清宫长恨歌、印象丽江、宋城千古情等成为最具人气的夜游产品。

北京长假期间共接待游客998.2万人次，较去年假期增长8.4%，旅游总收入115亿元，较去年假期增长2.9%。京郊游成为热点，乡村精品民宿入住率近90%，网红民宿“一房难求”。北京文旅产品供给丰富、特色文旅消费升级。

(责编：李都也(实习生)、李栋)