原标题：中国成为欧盟第一大贸易伙伴说明了什么

年初以来，新冠疫情肆虐全球，世界贸易受到严重冲击。中国和欧盟在此期间通过共同努力，双边贸易总量逆势增长，成为阴霾中的亮点。欧盟统计局日前发布数据显示，今年前7个月，欧盟27个成员国与中国进出口总额为3287亿欧元，同比增长约2.6%。中国首次超越美国成为欧盟第一大贸易伙伴。

在全球经济遭受新冠冲击的背景下，中欧贸易实现逆势增长，殊为不易。世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示，今年第一季度全球货物贸易量同比下降3%，预计第二季度降幅约为18.5%。联合国发布的《2020年世界经济形势与展望年中报告》也显示，受疫情影响，全球经济遭受重挫，供应链中断、需求被抑制。报告预计，今年世界贸易将收缩近15%。

中欧贸易逆势增长，得益于良好的中欧双边关系和互补的经济优势。合作共赢始终是中欧双方发展经贸合作的主基调。截至2019年的近40年里，中欧贸易规模增长了250倍。今年疫情发生以来，中欧班列开行数量逆势上升，截至7月份已连续3个月每月开行超千列，为保障疫情下中欧及“一带一路”沿线国家物流畅通和物资供应稳定发挥了重要作用。

中欧贸易逆势增长，有利于后疫情时代提振人们对世界经济的信心。中国和欧盟是世界重要的两大经济体，经济总量之和占全球经济三分之一。中欧贸易额逆势增长，体现了中欧经济合作的强大韧性，发出了双方经济稳步复苏的积极信号。在抗击疫情取得重大战略成果后，中国稳步恢复生产生活秩序，经济发展不断向好，成为疫情以来第一个恢复增长的主要经济体。近期数据显示，欧盟各国经济在经历大幅下跌后出现逐步复苏迹象，9月29日公布的欧元区9月经济景气度进一步改善，高于市场预期。

中欧贸易逆势增长，背后还有着双方不断挖掘潜力、深化合作所带来的增量支撑。欧洲最大车企德国大众汽车集团5月底宣布在华投资21亿欧元，大力推进电动车业务发展。7月份，法国达能集团宣布投资1亿欧元“加码”在华业务，重点提升本地研发创新能力，并及时将研发成果产业化。《中欧地理标志协定》的签署，也将有力促进中国产品和欧盟产品加速进入对方市场。

进一步深化对华合作，有助于欧洲经济爬坡过坎，为助力世界经济复苏、共同维护开放的贸易和投资环境提供机遇。欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩9月14日在中德欧首脑视频会晤中表示，当今世界需要欧中加强团结合作，共同维护多边主义，抵制单边主义和保护主义，更加有效应对各种全球性挑战，这符合欧中双方和国际社会的共同利益。欧方领导人还再次确认，将加快中欧投资协定谈判进程，实现年内完成谈判的目标。

中德欧领导人视频会晤中，中方为深化中欧合作提出了“四个坚持”：坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。中欧领导人共同决定，建立中欧环境与气候高层对话和中欧数字领域高层对话，打造中欧绿色伙伴、中欧数字合作伙伴。一系列发展中欧关系的顶层设计，凸显了双方领导者于变局中开新局的远见和勇气，为双方合作提质升级指明了方向。

中欧贸易逆势增长，再次证明了中欧合作的强大韧性与活力。未来，中欧合作空间必会更加宽广，双方对彼此的重要性也将更加凸显。只要双方继续坚持互利共赢的大方向，定能让中欧合作的动力更加强劲，推动中欧关系行稳致远。

新华社记者 胡小兵

（新华社法兰克福10月7日电）

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