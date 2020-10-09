原标题：陆金所控股向美递交上市申请

本报讯（记者 孙杰）继蚂蚁集团、京东数科之后，又一家国内金融科技独角兽将奔赴资本市场。北京时间昨天，陆金所控股向美国证监会递交IPO申请，启动赴美上市工作。

陆金所控股在招股书中首次披露了多项数据。从营业收入看，2017年至2019年，公司总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元，年复合增长率31.1%；从净利润看，近三年分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元，年复合增长率为48.6%。

招股书援引Oliver Wyman数据显示，截至2020年9月30日，陆金所控股旗下平安普惠零售信贷余额达5358亿元人民币（约758亿元美元），在中国非传统金融机构市场中排名第二；旗下陆金所平台财富管理规模达3783亿人民币（约535亿美元），在中国非传统金融机构市场中排名第三。

虽然招股书并未披露IPO募资规模，但此次IPO之前，陆金所控股已完成三轮总额超31亿美元的融资，最后一轮融资的对应估值约为394亿美元，折合人民币超过2600亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)