国庆档火爆程度堪比春节档 五部新片贡献近40亿元票房

八天长假，五部各具亮点的影片，贡献出将近40亿元的票房。随着国庆中秋假期结束，2020年国庆档落幕，截至10月8日晚7点，国庆档八天收获39.27亿元总票房。虽然这一数字相比去年国庆档44.66亿元略有下降，但由于今年电影行业遭受疫情重创，目前影院上座率仍控制在75%，这一成绩已经足够让人惊喜，也创造了中国影史国庆档票房第二的好成绩。其中《我和我的家乡》贡献了国庆档将近一半的票房，成为最大赢家。
刷新今年单日票房纪录
10月1日下午，卢米埃影城长楹天街店大厅一派热闹气象，检票口不时排起长队，取票机前也全是络绎不绝的观众。这家影院当天的票房达到43.7万元，在全国排名第四，而这一天全国影院的大盘票房为7.4亿元，刷新了今年的单日票房纪录。
因为是长假期间，许多观众选择全家总动员前往观影。刘女士就是这类观众中的一员，她和丈夫带着一双儿女来到影院，目标直指《我和我的家乡》。“因为去年看了《我和我的祖国》，今年就想接着看‘家乡’，也是觉得对孩子来说比较有教育意义，让他们知道不光有北京这样的大城市，也有片中的农村等一些他们没去过的地方。”
刘女士笑言，儿子一看到葛优出现在大银幕上，就说“这不是张北京吗”，这个在《我和我的祖国》中带给大家欢笑和感动的人物，今年再次在《我和我的家乡》中登场，这种连续性让观众很快进入了故事情境。“我们全家都看哭了，最感动的就是徐峥导演的《最后一课》，最好笑的还是沈腾、马丽演的那段。”
“国庆档这五部影片我们都给了一定排片，基本上不相伯仲。”卢米埃影城长楹天街店运营经理英广廷介绍，今年这五部新片类型风格不同，都有自己的受众群。“《夺冠》讲中国女排故事，属于国民记忆，感动又励志；《我和我的家乡》比较合家欢；《姜子牙》有很多年轻人或者家长带着孩子来看；《急先锋》观众冲着成龙的招牌来看。”
影迷肖先生10月2日在老家湖南耒阳连刷三部国庆档大片，影院人气之高让他大感惊讶。“我早上9点多去看的《姜子牙》，一百人的影厅坐了七成，感觉像往年春节档一样。看来今年国庆档把五六线县城的观影潜力都释放出来了。”
《我和我的家乡》让人笑中带泪
尽管《姜子牙》在国庆档前两天领跑市场，但《我和我的家乡》凭借好口碑后来居上，在假期第三天实现反超，登顶单日票房榜，并在接下来的几天稳居票房冠军，成为今年国庆档最大赢家。截至10月8日下午5点，该片已收获18.3亿元票房，最终票房有望突破30亿元。
“笑中带泪”是《我和我的家乡》的一句宣传语，从目前观众口碑看，该片确实实现了这一效果，五组由目前最具票房号召力的主创团队打造的五部短片，以极具亲和力的喜剧风格让观众既收获了欢笑，也收获了感动。“看《我和我的家乡》的观众，都是满怀期待地走进去，开开心心地走出来。主旋律影片拍成这个程度，还是挺难得的。”影迷肖先生说，该片基本沿袭了《我和我的祖国》的创作模式，而且风格更加接地气，能看出五组主创都比较用心，也拍出了不同的气质，在制作上达到了一流水准。
“《我和我的家乡》里有对家乡的真情流露与祝福，加上自然景观、风土人情、文化风俗的电影化视听呈现，最大限度地调动了观众内心对家乡的回忆和向往，这无疑是人内心深处最柔软细腻的深情，也是一种自然而然的爱国主义，很有可能更长久、更深沉、更强烈。”中国电影评论学会会长饶曙光认为，《我和我的祖国》《我和我的家乡》的成功，已经建立起一种献礼片品牌。
《姜子牙》再创国产动画片爆款
作为爆款影片《哪吒之魔童降世》之后的又一部以封神人物为原型的国产动画，《姜子牙》上映之前的人气在国庆档五部大片中遥遥领先。该片上映8天总票房已经突破13亿元，超越《疯狂动物城》的15亿元只是时间问题，届时，该片将成为中国影史动画电影票房榜亚军。
影评人韩浩月认为，《姜子牙》在制作上体现了中国动画工业化水准，画面、视效、中国元素都做得比较好，但该片更大的亮点在于想象力的拓展，“一是故事层面对姜子牙人物的全新创作，二是画面层面逼近中国古代神话的宏大、壮丽、玄妙，比如片中的‘天梯’设定很惊艳。”不过，他表示影片在剧本上存在较大硬伤，结尾落入俗套，因此有不少观众质疑影片画面不错但剧情略单薄。
10月4日上映的《一点就到家》是国庆档最晚露面的影片，却也是最具青春气息的一部，它比不了《我和我的家乡》《夺冠》这样的大制作，但其轻巧灵动的风格却成为国庆档最清新的一碟“小菜”。“这部励志喜剧整体节奏明快，紧扣三位主人公如何在云南古老村寨创业的故事线，配合上鲜艳分明的色彩和欢乐的音乐，整个观影过程很舒服。”影评人井润成说，一部讲述年轻人返乡创业的影片能被打磨得如此轻松好看，导演许宏宇功不可没。他预测，许宏宇有望成为未来华语影坛驾驭各种类型片的一把好手。
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