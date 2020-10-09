各方利好点燃国庆中秋消费 消费市场步入加速回暖通道

原标题：消费市场步入加速回暖通道

全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元；共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元；前7天电影票房近37亿元，为历年黄金周次高水平……为期八天的国庆中秋长假交出了亮眼成绩单，期间零售餐饮、国内出游人数、旅行消费规模等多项数据都达到今年以来的最高峰。

消费市场亮丽成绩的背后是多部门和地方促消费政策利好的集中释放。值得注意的是，提振消费举措还在持续加码。《经济参考报》记者获悉，近期多个相关部门密集表态，下一步将多措并举，加大支持力度，进一步助力消费市场恢复振兴。

据商务部监测，10月1日至8日，全国零售和餐饮重点监测企业日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。从各地表现看，宁波、北京、甘肃、上海、海南重点监测企业销售额同比分别增长18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%。从行业来看，餐饮、休闲等服务消费快速升温。

文化和旅游部消息显示，综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商的数据，经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，八天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

8日携程发布的《中秋国庆假期旅游大数据报告》显示，今年中秋国庆假期，国民旅游消费信心显著增强，假日期间旅游消费规模相比节前大幅增长，期间国内出游人数、旅行消费规模都达到今年以来最高峰。途牛旅游网发布的《2020国庆中秋旅游消费盘点》指出，双节叠加为国内长线旅游市场注入了新活力，53%的出游订单为国内长线游，西藏、山西、四川、西北连线、贵州等方向预订出游人次超过去年同期。

电影票房也表现出色。国家电影专资办数据显示，10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元，取得中国影史国庆档票房第二的成绩。此外，中国银联数据显示，国庆长假前7天银联网络的交易金额达到2.16万亿元，相比去年同期增长了6.3%；10月1日当天交易金额超过3300亿元，同比增长15.5%。

超预期的亮眼成绩单背后，是多部门和地方促消费政策利好的集中释放。

例如，文旅市场方面，文化和旅游部加强与中央和国家有关部门沟通协作，推动财政、税收、社保、金融等各项纾困惠企政策落实，将文化和旅游行业纳入支持重点。在指导各地做好常态化疫情防控的前提下，将旅游景区的接待游客量从不超过最大承载量调整至75%。文化和旅游部还集中向社会推出300条全国乡村旅游精品线路。

地方上，近期江西省、山东省、贵州省、四川省等地纷纷组织召开旅游产业发展大会，拿出硬招、实招，激发文化和旅游投资潜力和活力。另外，全国超500家景区免门票，各地景区推出了不同力度的门票折扣活动，上海、浙江、江苏、贵州、陕西等20多个省市政府发放旅游优惠券，加之各大旅企的活动大促，今年“十一”旅游优惠力度之大推动了国内旅游市场的进一步恢复。

商品消费市场方面，商务部假期前启动了全国“消费促进月”活动，利用“金九银十”的传统消费旺季，于9月9日-10月8日在全国35个省区市的179个重点城市组织线上线下相融合的重点活动2800多场，10万余家企业积极参与，涉及实体门店和线上商户200多万个，为加速消费回补和潜力释放注入新动力。

值得一提的是，相关部门还在密集部署，出台全方位支持举措，持续加大工作力度，进一步助力消费市场恢复。其中，新业态新模式引领的新型消费成为重要着力点。

近日，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，旨在补齐新型消费短板、破除体制机制障碍、打通痛点难点堵点，进一步激发市场主体活力，促进线上线下消费深度融合。

国家发展改革委副秘书长高杲表示，在推动新型消费发展方面，将完善实施机制，夯实制度基础，包括强化财税、金融、用工、用地、社保等方面的支持，鼓励企业运用新业态新模式拓展国际市场，推进国际合作，推进消费大数据开放共享和研究应用，建立政策实施动态评估机制。

商务部市场运行和消费促进司负责人王斌表示，将从健全商贸流通体系、提升流通现代化水平、培育壮大新型消费、营造安全放心消费环境等方面发力，推进消费市场潜力加速释放。

文化和旅游部产业发展司副司长马峰表示，下一步，将既立足当前，聚焦企业纾困，推动政策落地，增强企业信心，促进产业复苏；也着眼长远，坚持新发展理念，坚持创新驱动，以文化创意、科技创新催生新发展动能，推动产业供给侧结构性改革，引领新业态新消费新模式，实现产业高质量发展。

中国旅游研究院院长戴斌指出，假期数据表明，受益于国内消费大市场，旅游经济已经进入疫情防控常态化情境下全面复工复产复业的新阶段。一个以国内旅游大市场为基础、国内旅游经济大循环的格局正在形成，数字化新技术和新基建产业政策奠定了我国旅游经济供给侧改革的新动能。他建议，四季度要抓好国内旅游超级大市场，促进国内旅游经济大循环，积极筹备好冬季旅游市场，加快部署“十四五”开局之年全面小康旅游发展各项工作。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前要丰富有效供给，推动释放消费潜力。她建议，适应不断升级的消费需求，丰富和细化消费品种类，实现差异化、品质化、品牌化商品供给，满足多样化消费需求。加快发展文化娱乐、体育健康、养老、家政、培训、旅游、美容等服务消费产业，构建高质量服务消费产业体系。催生消费新业态、新模式和新产业，推动新型消费，不断壮大消费新增长点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)