机构预测9月CPI延续回落 或步入“1时代”

国家统计局将于近日公布9月CPI数据。多家机构预测，由于去年高基数导致猪价同比涨幅回落，食品项对CPI的拉动趋弱，9月CPI延续快速回落态势，同比涨幅将在2%以内，或正式步入“1时代”。

兴业证券首席经济学家王涵指出，高频猪肉价格回落，同时消费整体仍待进一步恢复，这意味着CPI环比偏弱，预计9月CPI同比涨幅可能进一步回落至1.8%。

不少机构都持类似观点。野村东方国际证券首席经济学家陆挺表示，主要由于去年高基数导致猪价同比涨幅回落，预计9月CPI同比涨幅将从8月的2.4%大幅下降至1.8%。

“预计9月份CPI环比增长0.4%、同比增长1.9%，食品项对CPI的拉动趋弱，非食品价格向疫情前水平收敛。”浙商证券首席经济学家李超表示。

在东吴证券宏观首席分析师陶川看来，尽管因为内需的渐进修复，CPI中非食品项有望延续触底弱回升的趋势，但由于猪肉价格去年快速增长，CPI同比将跟随食品项大幅下行，预计9月CPI同比回落至1.6%左右，重回“1 时代”。

浙商证券首席经济学家李超分析称，“猪周期”进入下行通道，猪肉价格已见顶回落。一方面，生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升，供给恢复速率虽慢但已显著高于去年同期，生猪产业链供给持续回暖；另一方面，猪肉需求虽有所回升，但难以强于去年同期水平。

此外，李超指出，蔬菜价格冲高回落，对于CPI的拉动作用将逐步趋弱。9月强降雨和汛情等天气扰动因素消失，蔬菜生长、采摘和物流运输逐渐恢复正常，鲜菜价格开始从高位回落。供给有力保障，粮食价格保持稳定。

值得注意的是，非食品价格出现积极信号，向疫情前水平收敛。一方面，教育文娱和生活服务等消费场景限制逐渐减少，电影院、剧院、体育比赛等有序开放，线下消费修复速度加快。另一方面，旅游需求快速增长，婚庆、年会等活动出现补偿性增长，飞机票和宾馆住宿价格都有所提振，助力非食品项逐步恢复。

谈及未来的物价走势，陆挺称，预计猪肉价格在未来几个月将持续回落，猪肉权重上升或对接下来的整体CPI涨幅形成拖累。李超表示，在去年四季度猪价达到峰值的情形下，猪肉价格对CPI的拉动将迅速降低。

海通证券宏观分析师陈兴认为，去年同期高基数的影响短期仍将持续，未来数月食品价格对CPI拉动作用预计继续减弱。

(责编：李都也(实习生)、李栋)