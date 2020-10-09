9月末我国外储规模 达31426亿美元

根据国家外汇管理局最新公布的数据，截至2020年9月末，我国外汇储备规模为31426亿美元，较8月末下降220亿美元，降幅为0.7%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，9月，我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。
中国民生银行首席研究员温彬也表示，估值变动方面，从主要汇率变动上看，8月美元汇率指数上涨1.9%；主要非美元货币对美元整体呈贬值态势，欧元兑美元下跌1.8%，英镑兑美元下跌3.4%。从资产价格上看，全球主要资产价格涨跌互现。以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.4%；股票指数整体下跌，标普500指数下跌3.9%，欧元区斯托克50指数下跌2.4%，日经225指数微弱上涨0.2%。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，本月外汇储备形成估值损失。
他还表示，真实贸易和跨境资本流动方面，虽然海外经济整体有所恢复，经济景气指数较高，但不稳定不确定因素明显增多，贸易保护主义、单边主义、地缘政治等仍会对我国出口产生不利影响。而受近期资本市场波动影响，9月北向资金总体呈现流出态势。根据Wind资讯统计，9月北向资金累计净流出327.7亿元。因此，跨境资本流出也在一定程度上导致了本月外汇储备规模的回落。
温彬称，虽然9月外汇储备规模环比回落，但外汇储备规模仍比年初高364亿美元。在疫情导致全球经济复苏前景不明朗、金融市场波动加剧、跨境资本流动更易频繁的情况下，外汇储备规模月度间的涨跌波动属于正常现象。
王春英也表示，当前，境外疫情和世界经济形势依然复杂严峻，不稳定不确定因素明显增多。但我国已进入高质量发展阶段，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变，有利于外汇储备规模总体稳定。
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