“新晋”项目层出不穷 旅游新业态助力经济高质量发展

原标题：旅游新业态助力经济高质量发展

体验一把水上飞机、开着房车去露营、开启婚庆主题游……2020年国庆假期，“新晋”旅游项目层出不穷。据媒体报道，近年来，人们不再满足于走马观花式的“到此一游”，对出游的体验要求越来越高，一批个性化的旅游新业态随之兴起。

有网民指出，新冠肺炎疫情使全球旅游业受到影响，目前文旅行业快速复苏以及今后创新转型成为重要课题。根据需求的变化，要大力推动旅游业提质增效和转型升级，实现高质量发展，打造国民经济战略性支柱产业和综合性幸福产业。

网民“天天下”认为，随着收入提升，人们对出游的品质和体验也提出更高要求。这些年，随着旅游供给侧改革的不断深化，一批参与感强、文化味浓的旅游新业态纷纷崛起。这些新业态，不断刷新人们出游体验，成为旅游市场发展新的增长点。

网民“孙炯”提出，目前来看，单一观光型的旅游产品结构尚未得到根本改变，新业态、新产品供给不足。文旅企业应围绕文化+旅游、健康+旅游、体育+旅游等内容，策划销售文旅融合、生态康养等文旅新产品。一手抓好疫情防控和旅游业复工复产，一手开展整治乱象、提升旅游品质。

网民认为，旅游消费需求的改变不断催生新的旅游项目。国庆假期“新”游背后，旅游行业仍需揣摩消费心理，将多样需求与地方特色相结合，方可实现由“新”至“精”的转变。

网民“翟向坤”表示，旅游新业态的空间很大，要求也更高，不仅要新在“面子”，更要新在“里子”。未来，旅游新供给应立足于旅游消费新需求，提高产品和服务品质。包括加快旅游产品升级改造，注重提升旅游产品的文化内涵、科技含量、绿色元素等。相信通过这些努力，可以让我国文化和旅游消费设施更加完善，消费结构更加合理，消费环境更加优化，文化和旅游产品、服务供给更加丰富，让文化和旅游消费规模保持快速增长，推动经济高质量发展。

（记者 李奕蕾 整理）

(责编：李都也(实习生)、李栋)