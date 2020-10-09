汽车消费成假期消费重头 市场回暖趋势明显

国庆中秋双节期间，随着疫情得到有效防控以及各地推进促消费政策，各种汽车展会假期密集举办，汽车消费呈现出火爆态势，成为假期消费中的重头。专家表示，这一趋势将会延续，推进汽车市场加速回暖，预计今年汽车市场销售情况好于年初的预期。
作为2020年全球唯一的顶级国际汽车展会，刚刚落下帷幕的2020北京国际车展几乎囊括了全部国内外知名汽车品牌。在为期5天的展会期间，共展示车辆785台，包括全球首发车82台，累计吸引观众53万人次。
不只是北京车展，在国庆中秋双节期间，包括苏州、上海等国内众多城市都举办了相应的车展。虽然与北京车展几乎同期，而且是短时间内集中举办，但每一场车展的火热程度丝毫没有受到影响，凸显出在促汽车消费等政策的推动下，国内汽车市场的火爆。
此外，在假期期间，天津、杭州等众多国内城市也举办了形式各样的汽车展会，吸引了众多汽车厂家和消费者前往。显示了疫情得到控制后，在各项政策的推进下，国内汽车市场的消费需求正在快速爆发。
各地方促进汽车消费政策成为汽车市场火爆的一个重要原因。江西省为吸引市民消费，推出总金额1.15亿元的电子消费券，用于补贴市民购车、餐饮抵扣及购物消费。其余如广东、甘肃、浙江、江苏等地都相继出台了各种措施促进假期消费，尤其是汽车、电子等消费。假期期间，多地的汽车经销商客户盈门，很多门店在假期期间就完成了一个月的销售量。
中国汽车流通协会会长沈进军表示，从今年4月份开始，市场跌幅逐月收窄，连续6个月实现单月产销量同比正增长，中国车市明显出现了一个V字形状。未来，国内汽车市场回暖趋势还将持续。
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