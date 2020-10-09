国庆假期楼市“温热” 调控下市场趋稳

在调控趋严信号下，国庆假期楼市整体呈现“温热”态势。中原地产研究中心数据显示，深圳10月1日至7日新建住宅成交411套，较2019年同期的358套同比上涨15%。广州同期成交794套，较去年同期的530套，同比上涨50%。

对此，中原地产首席分析师张大伟表示，国庆市场因为网签数据并非当下直接成交，实际数据滞后，但整体看，大部分城市成交量依然出现了同比上涨的现象，一二线城市市场继续维持“温”的表现。另一方面，大部分开发商加大推盘量进一步促进成交。

买房者看房热情升温。58安居客房产研究院全国监测数据显示，三季度，环京、环沪、环广深地区的新房找房热度比去年均有所上涨，环广深9城新房找房热度同比上涨27.4%；西安、成都、长沙、杭州、南京、东莞新房找房热度同比涨幅均超过20%。北京、上海二手房找房热度同比涨幅超30%，成都、西安、长沙二手房访问热度同比涨幅超10%。

但张大伟表示，受疫情影响，近月来多地楼市热情上涨，虽然部分人士预测今年假期市场会迎来一波高潮，但目前来看，整体保持较为稳定的增长，其原因是多地楼市调控相继跟进。

中原地产研究中心数据显示，自7月以来，已有深圳、东莞、杭州、成都等超过25个城市发布30余次调控政策。9月28日，房价涨幅居前的唐山出台8条楼市调控政策，包括二套房首付比例从之前的40%升至50%，暂停第三套房贷款，实行“限房价、竞地价”土地出让方式等。9月29日，银川出台楼市政策，规定非宁夏户籍居民家庭在银川市内限购1套商品住房。此前，9月4日，杭州出台的新规规定，以父母投靠成年子女方式落户本市的，须满3年方可作为独立购房家庭在该市限购范围内购买新建商品住房和二手住房。同时明确，30周岁以上未婚单身且在该市限购范围内无自有住房记录的购房人、离异单身满3年且在该市限购范围内无自有住房记录满3年的购房人，可认定为无房家庭。

对于后续房地产市场，张大伟表示，疫情对房地产市场的影响已经过去，后续市场将继续升温。但调控政策的频繁出现，让涨幅维持在“温”的程度。

(责编：李都也(实习生)、李栋)