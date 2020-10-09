1-8月服务贸易规模下降逆差减少

本报讯今年前8个月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，中国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少。1-8月中国服务进出口总额29896.2亿元，同比下降16.3%。其中，出口12370亿元，下降2.2%；进口17526.2亿元，下降24%；服务贸易逆差下降50.6%至5156.2亿元，同比减少5275.2亿元。
此外，1-8月知识密集型服务进出口13173.9亿元，增长8.5%，占服务进出口总额的比重达44.1%，提升10.1个百分点，占比持续提高，显示出较强的抗冲击能力。
值得注意的是，旅行服务受疫情影响较重。1-8月中国旅行服务进出口7248.9亿元，下降45.8%，降幅比1-7月扩大1.2个百分点。其中出口下降42.5%，进口下降46.2%。剔除旅行服务，1-8月中国服务进出口与去年同期基本持平。 （步欣）
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