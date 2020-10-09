“十一”黄金周消费加快释放 日均销售额同比增长4.9% 

人民网北京10月9日电 （栗翘楚）2020年“十一”黄金周适逢国庆节、中秋节叠加，全国各地在做好疫情防控前提下，积极组织开展丰富多彩的促消费活动，消费需求加快释放,市场人气持续攀升，国内大循环活力强劲。据商务部监测，10月1日至8日，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。

促消活动丰富多彩。各地抓住八天长假旺销契机，深入组织“消费促进月”系列活动，商贸企业以国庆、中秋、婚庆、亲情、休闲、时尚为主题，开展丰富多彩的促销活动，纷纷推出惠民让利等举措，大手笔发放汽车、家电、餐饮等补贴和消费券，有力激发了消费者购买热情。北京以“国潮、国货、国风、国韵”为主线，浙江、福建、山西围绕“浙里来消费”、“全闽乐购”、“晋情来消费”等主题，组织开展“金秋狂欢·礼遇双节”、“下乡的味道”、“中秋国庆8天大乐购”等特色促销活动。陕西组织近2000家商贸流通企业，举办60多场大型促消费活动，在老字号国潮、农产品扶贫、优质进口商品等方面开展促销，刺激消费市场回暖。河北举办“幸福河北欢乐购”，组织开展地方名特优品展销、舞动味蕾美食周、外贸出口商品转内销等促销活动，食品礼盒、智能数码、旅游产品等升级商品深受欢迎。长沙“夜星城”消费节参与企业近万家，带动销售额同比增长近30%。“十一”期间，宁波、北京、甘肃、上海、海南重点监测企业销售额同比分别增长18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%，江苏、山西、浙江、广东同比分别增长10.7%、7.8%、6.8%和6.7%。

商品消费持续升级。“十一”期间，在各类促销活动带动下，吃穿用等基本消费需求稳定增长，有机食品、汽车、智能家电、金银珠宝等升级商品销售增幅明显。北京、广西、甘肃、青海、宁夏等地创新举办汽车展，各大参展车企与演艺、娱乐等行业跨界互动，为消费者带来一场汽车消费盛宴。北京、浙江、云南重点监测汽车销售额同比分别增长23.5%、20.3%和14.1%。各大商场样式新颖的秋冬服饰全面上市，深受消费者喜爱，消费趋向个性化、品牌化和高档化。辽宁鞋帽类、吉林服装类商品销售额同比分别增长15.8%和14.2%。北京、福建重点监测金银珠宝销售额同比分别增长25.3%和10.2%。海南离岛免税购物异常活跃，吸引境外消费回流效果明显。黄金周前七天，海口、三亚、琼海等4家免税店零售额同比增长167%，免税购物人次同比增长64%。

服务消费火热升温。黄金周期间，餐饮、休闲等服务消费快速升温，被疫情抑制的需求集中释放。团圆宴、婚庆宴、亲朋宴等推动餐饮市场快速复苏，大众餐饮、“光盘行动”、“剩菜打包”等节俭用餐引领主流。河南郑州的黄河大鲤鱼备受食客青睐，四川部分餐饮老字号、网红餐饮人流量同比增长10%-20%。河北部分餐饮企业推出小份菜、半份菜，让顾客吃得饱吃得好，云南部分餐饮企业开展“餐饮美食荟萃促消费”活动，引导消费者按需点菜、剩菜打包。四川、浙江、内蒙古、厦门重点监测餐饮企业营业收入同比分别增长43.0%、23.4%、21.7%和18.3%，广州到店餐饮订单量同比增长超30%。看电影、逛展览、观演出、去健身等成为居民休闲度假的热门选择。“十一”前7天，全国电影票房近37亿元，为历年黄金周次高水平。青海的特色书吧成为节日期间人们“打卡”的热门场所，青岛的“国风诗歌朗诵+现场书法”成为市民最潮最划算的节日体验，河南济源王武老街“山海幻境”夜游单日游客量超1.5万人次。

新型消费蓬勃壮大。疫情防控常态化形势下，网络购物、直播带货、网上订餐、定制旅游等新型消费在黄金周期间不断蓬勃壮大。辽宁餐饮零售企业通过直播线下引流、线上平台带流等方式，网上消费占比超过20%。“十一”前七天，贵州利用直播平台让“黔货出山”，新疆若羌县果农通过直播带货，日均销售瓜果16万元，湖南麻阳邀请网红主播带货当地特色农产品，中秋节当天实现销售额45万元。大型网络平台密室逃脱、VR游戏、汉服体验等新型消费订单量同比增长58%。

生活必需品货足价稳。各地生活必需品市场供应充足、品种丰富，价格总体平稳。10月1日-8日，全国百家大型农副产品批发市场粮油价格基本稳定，粮食价格比节前一周（9月24日-9月30日，下同）上涨0.3%,其中籼米、粳米价格分别上涨0.9%、0.2%，面粉价格下降0.2%；食用油价格上涨0.2%。肉类价格基本平稳，猪肉价格比节前一周下降1.0%，牛肉价格上涨0.4%，羊肉价格上涨0.2%。禽蛋价格略有波动，白条鸡价格比节前一周上涨0.2%，鸡蛋价格下降0.9%。蔬菜水果价格小幅上涨，6种水果、30种蔬菜平均批发价格比节前一周分别上涨1.2%、0.4%。

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