疫情改变出行方式 中国自行车出口大幅回升

原标题：中国自行车出口大幅回升

受新冠肺炎疫情影响，2020年年初中国自行车出口曾一度低迷，但自5月起中国自行车出口额已连续3个月实现同比增长，外贸企业出口信心逐步恢复。中国海关统计显示，今年前7个月，中国自行车出口额17.09亿美元，同比下降0.3%；出口数量2975万辆，同比下降3.7%。今年前7个月，中国自行车进口额为1868.6万美元，同比增长19.8%。

今年年初新冠肺炎疫情突然来袭，对中国自行车出口造成较大影响。第一季度中国自行车出口额5.3亿美元，同比下降28.4%。随着疫情在国内得到控制，企业全面复工复产，第二季度中国自行车出口额8.15亿美元，同比增长12.7%，自5月起连续3个月呈同比增长，其中7月份出口额3.63亿美元，同比增长45.2%。

在前7个月的自行车出口商品中，未列明自行车出口排名第一，出口额11.75亿美元，占出口总额的68.8%；出口数量2267万辆，占出口总量的76.2%。其次是山地自行车，出口额4.15亿美元，占出口总额的24.3%；出口数量468万辆，占出口总量的15.7%。越野车以8069.2万美元的出口额排在第三位，占出口总额的4.7%。排名前三位的商品出口额同比下降0.9%,基本与上一年同期持平。

出口商品中，前7个月同比增长较为明显的当属越野车中的“其他越野车”和竞赛型自行车。其他越野车是指除“16、18、20英寸越野车”之外的越野车，1-7月出口额855.3万美元，同比增长92.9%；出口平均单价约120美元，同比增长57%。1-7月竞赛型自行车出口额2371.8万美元，同比增长68.5%；出口平均单价约210美元，同比增长42%。“一直以来，中国自行车出口以中低端商品为主，高端自行车出口额及单价增长是一个良好的开端，但这两类商品的出口额在整体出口占比中仍不高，仅占1.9%，有待继续发力。”中国机电产品进出口商会行业发展部主任杨彤表示。

美国是中国自行车出口第一大市场。疫情初期的2-3月，中国自行车对美国出口额曾同比大幅下降，自4月起降幅大幅收窄，5-7月出口额2.58亿美元，同比增长34.4%。1-7月中国对美国出口额4.09亿美元，同比增长7.1%。除美国外，对一些亚洲国家的出口也表现出较为明显的增长态势。亚洲是中国自行车出口最大的区域市场，1-7月出口额8.9亿美元，同比增长4.3%；其次是北美洲，出口额4.58亿美元，同比增长1.7%；欧洲位列第三，出口额2.15亿美元，同比下降11.9%。印度尼西亚、韩国、菲律宾和越南是亚洲出口市场增长的亮点，分列出口目的地的第3、5、6和7位，今年前7个月中国对这4个国家出口自行车增势明显，分别同比增长33.6%、43.2%、124.2%和108.9%。越南市场在2019年就有不俗表现，一度从第18位增长到第12位，今年前7个月出口优势继续扩大，进入中国出口市场前10位。此外，今年前7个月，中国自行车对“一带一路”沿线国家出口额5.67亿美元，同比增长5.5%。

中国是自行车生产大国，产量居世界首位。“中国自行车出口具备劳动力相对集中、产业链完整、性价比高等优势，但在出口商品中，高端产品和自主品牌占比低，是行业高质量和创新发展的桎梏。”杨彤表示。美国301调查对自华进口商品加征25%的关税后，中国自行车对美国出口优势减弱，2019年对美出口同比下降1/3。美国是中国第一大出口市场，其下降直接影响整体出口下降近10%（2019年自行车整体出口同比下降12.7%），中美贸易摩擦对中国自行车出口造成不小的冲击。

疫情虽对今年一季度中国自行车出口影响较大，但疫情后期形势发生了转机。“因疫情原因多数消费者不再乘坐公共交通工具出行，选择了相对安全、健康的骑行方式，加之海外一些国家相继出台购车补贴等鼓励措施，自行车(包括电动车)需求量骤然上升，欧美等国家甚至一度出现货源不足的状况。”杨彤表示，部分出口企业反映，企业不愁在手订单，所担心的是能否保质保量完成订单。随着订单数量增加，零部件企业的产能是确保按时出货的重要因素。另有部分内、外贸兼做的企业反馈，国内销量的增加也是自行车（包括电动车）行业的新亮点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)