防疫物资强拉动 纺织服装全年出口有望实现正增长

原标题：纺织服装全年出口有望实现正增长

今年以来，面对新冠疫情对外贸发展造成的严峻挑战，全球纺织服装常规消费需求断崖式下跌，防疫物资需求激增，对中国纺织服装出口结构和走向产生较大影响。面对全球经济衰退带来的不确定性以及外部环境的日益复杂，国际纺织服装消费和流通正发生着颠覆性的改变。业内人士表示，疫情之下纺织服装企业要以“数字贸易＋平台经济”驱动国内国际双循环，共同促进外贸提质增效和转型升级。

中国纺织品进出口商会会长曹甲昌日前在于上海举行的“2020第八届中国与亚洲纺织国际论坛”上表示，口罩、防护服出口非常规猛增，带动纺织服装整体出口增长，而国际市场低迷，常规纺织服装产品订单取消和推迟情况严重、新增订单恢复缓慢，未来预期不明朗。今后一段时期，防疫物资以外的纺织服装出口仍面临需求下滑、订单缺失的不利形势。

今年二季度以来，中国纺织服装出口从低谷逐步复苏，在口罩等防疫物资出口的带动下，1-8月，纺织服装累计出口1874.1亿美元，增长8.1%，其中纺织品出口1048亿美元，增长33.4%；服装出口826.1亿美元，下降12.9%。

口罩、防护服等防疫物资出口大幅增长。据曹甲昌介绍，由于全球防疫物资需求暴增，从3月15日至9月6日，中国总计出口口罩1515亿只、防护服14亿件，日均出口口罩达10亿只左右，有力支持了全球疫情防控。今年前7个月，中国口罩累计出口近400亿美元，防护服出口近70亿美元，同比均大涨10倍以上。此外，与疫情防护相关的产品也呈增长态势，无纺布出口增长18%，塑料和橡胶服装出口增长118%。

防疫物资之外的常规产品出口大幅下降。从大类商品看，降幅大部分在25%-30%。今年前7个月，中国纱线出口下降31%，面料出口下降27%，家用纺织品出口下降18%，针织服装出口下降25%，棉制服装出口下降31%。

受口罩出口拉动，对发达国家市场出口普遍增长。“中国口罩等防疫用纺织品80%以上出口到欧洲、北美、日本和澳新等发达国家市场，拉动对这些市场的整体出口增长。”曹甲昌表示。今年前7个月，中国纺织服装对欧盟、美国和日本出口分别增长40%、10%和13%，对东盟、中东、非洲和拉美等新兴市场出口则分别下降5%、7%、12%和11%。

剔除口罩、无纺布等防疫相关产品，中国常规纺织服装产品出口则与目标市场的疫情控制情况密切相关，明显呈现三层阶梯型分布。今年前7个月，中国对美国、拉美国家、俄罗斯出口下降在30%左右，对欧盟、东盟、非洲和中东出口下降在20%左右，对日本和韩国出口则下降10%左右。

疫情以来，纺织服装加工贸易出口受冲击最大，跨境电商等贸易方式出口增长较快。前7个月，中国纺织服装一般贸易出口增长9%，加工贸易出口下降31%，跨境电商等贸易方式出口增长12%。曹甲昌指出，加工贸易出口大幅下降，主要原因是疫情导致国外供应链中断和进口原材料受阻。疫情进一步推动了线上交易的蓬勃发展，带动包括跨境电商在内的新兴贸易方式出口逆势增长。

曹甲昌认为，从全年形势看，口罩等防疫物资出口将继续拉动全年纺织品出口增长，虽然出口增速从疫情高峰时回落，但新增需求仍将保持一定规模。全球经济增速放缓、人员流动性减弱、失业率提高等因素将从根本上抑制全球对服装、家纺等消费品的需求，尤其是服装这种“可选消费品”受冲击最大。越南、柬埔寨、孟加拉国等国家受疫情影响，开工率不足，对中国纱线、面料等产品的需求和依存度也大幅减弱。

当前，疫情仍在全球蔓延，国际贸易需求大幅萎缩，中国纺织服装外贸发展面临的形势更加复杂严峻。疫情之下纺织服装企业如何突围？如何培育外贸发展新模式？对此，江苏中服焦点跨境贸易服务有限公司总经理蒋伟在近日举行的中国（常熟）服装贸易高质量发展圆桌论坛上分享了对市采通-小微企业合规出口新通道、数字贸易港的展望。作为常熟服装城市场采购贸易国家试点单位四年以来的成果，全国获批14个试点单位当中唯一一个基于市场采购贸易内涵搭建的数字化服务平台，市采通平台成功解决了小微企业出口难、收汇难、实务操作难等诸多痛点。目前，市采通平台推出了绿色通关、物流管辖、自主收汇、出口信保这四大特色服务产品。今年以来，市采通平台已有出口实绩6.1亿美元，出口7000多标箱，服务了分布在长三角、津京冀、珠三角等地区的900多家企业。

在中国（常熟）服装贸易高质量发展圆桌论坛期间，由纺织商会、常熟服装城和沪江浙皖四省市进出口商会共同发起的“长三角纺织服装内外贸双循环发展联盟”正式启动。联盟旨在依托纺织商会丰富的海内外网络和长三角地区雄厚的纺织服装产业资源，就内外贸双循环、国内外市场开拓、出口转内销、内销国际化等内容开展促进和推广工作，赋能长三角地区纺织服装行业的内外贸融合，为长三角纺织服装进出口行业打造国内国际一体化平台。

(责编：李都也(实习生)、李栋)