原标题：海南离岛免税购物火爆引境外消费回流

在这个难得的超长“十一”黄金周，海南成为全国最热门的旅游目的地之一。吸引四面八方游客来到海南的，除了椰风海韵的自然风光和高端酒店的度假休闲，还有免税购物“买买买”的乐趣。

位于三亚海棠湾的三亚国际免税城内，一些奢侈品牌门店前排起了长队。来自浙江的游客邵珂惠排队20多分钟后进入古驰专卖店，经过一番挑选，最后购买了一款心仪的包包。

她告诉记者，受疫情影响目前不能出国，来海南旅游顺便免税购物也是一个不错的选择。“相比出国，来海南更方便，成本也更低。”她说，接下来还准备购买一些护肤品和化妆品。

从今年7月1日开始，海南离岛免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，取消单件商品8000元免税限额，新增手机、平板电脑等7类消费者青睐的商品，这也是海南离岛免税政策自2011年实施以来力度最大的调整。尤其是化妆品单次购买数量从12件提高到30件，满足了众多女性消费者的需求。

在三亚国际免税城的香化专区，人群熙熙攘攘，十分热闹。来自上海的游客杨易在一家专柜一次性挑选了10多件护肤品。“品牌很丰富，价格也比较优惠，”她说，女生对护肤品需求很大，政策放宽了，可以多买一点，还可以帮朋友带一些回去。

据三亚市旅文局抽样调查显示，海南离岛免税新政实施后，八成三亚游客选择去免税店购物，三亚国际免税城已经成为游客的热门选择。

目前，海南在海口、三亚和琼海博鳌共拥有四家离岛免税店，其中三亚国际免税城是面积最大的免税店，总建筑面积约12万平方米。

中免集团三亚市内免税店有限公司执行董事、总经理高绪江表示，免税新政实施后的两个月，三亚国际免税城进店人数超过180万人次，比去年同期增长了60%以上，整个免税城的营收达到45亿元，同比增长了228%。“新政策对引导境外消费回流有着非常大的影响。”他说。

据海口海关统计，从7月1日至9月30日，海南离岛免税购物金额达到86.1亿元，同比增长227.5%；购物人数129万人次，同比增长62%。

为了进一步优化离岛免税布局，更好满足消费者需求，海南省政府近期已批准两家省内企业享有离岛免税品经营资质，同时计划今年在三亚新开三家免税店，通过竞争性磋商方式，从省外具有免税品经营资质企业中择优选定一家企业作为离岛免税的经营主体，形成良性竞争格局。

海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心主任刘锋表示，国人的购物消费需求很大，海南离岛免税引入更多市场主体后，将极大增强有效供给，让游客有更好的消费体验，进一步吸引境外消费回流。(周慧敏)

(责编：李都也(实习生)、李栋)