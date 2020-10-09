9月外储结束五连涨 节后在岸人民币汇率或补涨

证券时报记者 孙璐璐

国家外汇管理局近日公布的9月官方外汇储备数据显示，截至9月底，我国外汇储备规模为31426亿美元，较8月末下降220亿美元，降幅为0.7%。

尽管9月外储规模结束此前五连涨的升势，但年初至今外储规模已上涨347亿美元。助推外储规模上涨的重要因素就包括美元指数的变动，以及贸易和跨境资本流入等，而这些因素也会影响人民币汇率。就在“双节”假期期间，离岸人民币兑美元汇率大涨近500点至6.73附近，在岸离岸目前汇差超600点，预计节后首个交易日在岸人民币兑美元汇率将会出现显著补涨。

不少分析认为，尽管外汇储备单月出现下滑，但全年仍有望保持总体稳定。同时，近期人民币汇率显著升值，进入四季度后受海外市场影响可能会出现回调，但总体仍有望保持稳定实现宽幅波动。

估值因素致外储规模环比下滑

9月外汇储备较8月下降220亿美元。国家外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，9月，我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

民生银行首席研究员温彬也表示，估值变动、真实贸易和跨境资本流动等因素综合作用，导致9月外汇储备规模回落。具体来说，估值变动方面，从主要汇率变动上看，8月美元汇率指数上涨1.9%，主要非美元货币对美元整体呈贬值态势；从资产价格上看，全球主要资产价格涨跌互现。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，9月外汇储备形成估值损失。

真实贸易和跨境资本流动方面，温彬称，虽然海外经济整体有所恢复，经济景气指数较高，但不稳定不确定因素明显增多，贸易保护主义、单边主义、地缘政治等仍会对我国出口产生不利影响。而受近期资本市场波动影响，9月北向资金总体呈现流出态势。根据Wind资讯统计，9月北向资金累计净流出327.7亿元。因此，跨境资本流出也在一定程度上导致了9月外汇储备规模的回落。

实际上，尽管9月外储规模结束此前五连涨的升势，但年初至今外储规模已上涨347亿美元。展望后续，不少分析认为，外汇储备全年有望保持总体稳定。

王春英表示，当前，境外疫情和世界经济形势依然复杂严峻，不稳定不确定因素明显增多。但我国已进入高质量发展阶段，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变，有利于外汇储备规模总体稳定。

浙商证券首席经济学家李超则认为，9月外汇储备环比减少主要受非美货币相对美元贬值的估值因素影响，我国国际收支维持基本平衡。人民币汇率中枢上移将与外汇储备形成正循环，未来一段时间我国国际收支可维持基本平衡。

节后在岸人民币汇率或将补涨

助推外储规模上涨的重要因素就包括美元指数的变动，以及贸易和跨境资本流入等，而这些因素也会影响人民币汇率。实际上，就在国内还在欢度“双节”假期之际，离岸人民币兑美元汇率市场已悄然大涨近500点。

截至10月8日17时，离岸人民币兑美元汇率达到6.7340附近，较9月30日上涨近500点，且一度涨超600点达到近6.72的高点。

在刚刚过去的三季度，在岸人民币兑美元涨幅达到3.89%，为2008年第一季度以来最大单季涨幅。节前最后一天(9月30日)，在岸人民币兑美元汇率收盘于6.7990，目前在岸与离岸汇差超600点，预计节后第一个交易日在岸人民币兑美元汇率将会出现显著补涨。

不过，尽管市场普遍认为人民币汇率长期仍有望保持稳定甚至是升势，但经历了三季度的显著大涨后，预计四季度会因“大选效应”出现一定调整。兴业研究宏观团队认为，四季度美元指数仍有上行空间，将可能会对人民币汇率形成阶段性施压，但紧货币、宽信用周期仍在中期继续支撑人民币汇率升值。

李超认为，6月以来的人民币汇率升值有着我国经济率先复苏、货币政策边际收紧短端流动性致中美利差走阔等因素影响，预计人民币兑美元汇率新中枢在6.75附近，上限为6.6，下限为6.9的判断，目前人民币汇率进入新区间波动，由于国内外形势变化仍可能较大，尚不具备持续升值或贬值的基础，未来宽幅波动的概率较大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)