国庆首日银联交易同比增长15.5% 西部游、长途游受追捧

新华社上海10月3日电（记者桑彤）中国银联3日发布的数据显示，今年国庆与中秋双节合一，当天银联网络的交易金额超过3300亿元，同比增长15.5%；10月1日至2日的交易金额达到6287亿元，较去年同期增长了11.8%。

今年国庆、中秋八天假期，也是国内疫情得到有效控制后的首个长假，西部游、长途游受到追捧。

银联数据显示，从全国消费数据来看，西藏、新疆和宁夏是国庆假期前两天（10月1日至2日）消费金额同比增长最快的地区。其中，西藏地区宾馆住宿类消费金额同比增长超过1倍，餐饮类消费金额增长49%；新疆地区航空售票和加油类消费金额同比增长2倍以上；宁夏地区日用百货、旅游售票等消费金额同比增长在2成左右。

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