各地景点“元气”恢复快 574万游客在绍兴休闲度假

明月意，古城情，老酒美，桂花香。国庆中秋双节叠加，美丽温馨的绍兴，成为游客们的网红打卡地，人们喜气洋洋，游稽山镜水，品绍兴美食，体验绍兴文化的风情，享受秋天的绍兴之美。据绍兴市文化广电旅游局统计，到8日下午3点，全市国庆中秋长假期间累计接待游客574万人次，恢复率达到83%；实现旅游总收入52.7亿元，恢复率达到82%。其中，重点景区累计接待游客人数103万人次，恢复率达76%，实现营业收入3058万元，恢复率达74%。绍兴旅游市场强劲复苏，假期旅游市场总体略好于全国市场平均水平。

“古城是休闲好天地 来了就不想走”

老街古巷、名人故里，灯光秀， 夜游船，中庆中秋节假日期，古城四处是桂花的香气，绍兴古城特推出“我们的节日·中秋国庆—桨声水月·诗‘话’绍兴”主题活动，让古城的节味与诗味相融，让游客体验到精彩的中秋民俗风情。鲁迅故里“东昌夜集·经典诵读”、风情园水上社戏表演等活动，受到游客喜爱。沈园景区向游人展示南宋风情，还推出“游园祭月·宋词吟诵”活动。“沈园之夜”共演出19场，最多的一个晚上连演4场。东湖景区推出“乌篷社戏·水上观展”，兰亭景区推出“雅集诗词·晋圣仪式”，每天举行4场新版曲水流觞祈福活动，大禹陵景区32场祭禹表演、书圣故里的“梅廊赏月·花灯长廊”以及水城公司“乌篷迎亲·画舫船宴”等活动都受到游客追捧。

据绍兴市文化旅游集团统计，市文旅集团下属各景点长假期间共接待32.56万人次，鲁迅故里.沈园景区接待人次达13.3万余人次,东湖、兰亭、大禹陵及各名人故居人气明显上升。

古城这个大旅游平台，成为游客的最爱。大批外来游客行走在仓桥直街，在书圣故里题扇桥上赏明月、赏花灯，在迎恩门水街赏水乡夜晚新风情，在环城河坐游船品“水上盛宴”。古城一系列夜间活动，直接带热了市区住宿、餐饮、购物、娱乐等相关行业。“有幸结识绍兴这座城市，这里真是个休闲的好天地，来了就让人不想走。”陕西王姓游客对记者说。

300余项文化活动 为节日赋能

“舌尖上的相遇”“ 百县千碗”美食“金名片”展示”“绍兴有戏--非遗兴乡大巡游”......国庆中秋节长假期间，绍兴各种文化活动一个接着一个，全市共举办七大项文化惠民活动近300项。文化为舟，情怀致远，各式各样的文化活动，为节日增添了仪式感，使节日更有韵味。

9月30日至10月2日，市文广旅游局在城市广场举办了“百县千碗”绍兴美食“金名片”展示推广活动，通过现场烹制美食（小吃）、长桌品食、特色售卖以及名店、名厨评比等，集中展示绍兴各区、县（市）的美食与文化，受到市民、游客的喜爱；绍兴迎恩门风情水街看演出、吃美食成为假期绍兴市民和游客的新时尚；鲁镇--柯岩风景区推出一系列主题的活动，让广大游客、市民感受双节同庆的欢乐；“景似千岛湖，貌若西子美”的上虞区皂李湖以五彩斑斓的庆国庆迎中秋荧光彩跑活动“嗨动人潮”；诸暨书画界推出了3场别具特色的书画展，用笔墨传达种种人生感受与体验；嵊州越剧小镇开展了“越传统越传奇”第二届越剧小镇戏剧节暨中国戏曲活态展活动，将商周傩戏、汉百戏、唐乐舞、宋南戏、元杂剧等在小镇“组合”，用别出心裁的方式弘扬传统文化，获得了游客的好评；新昌县文广旅游局主办的“诗路芳菲”大型演出在鼓山公园顶成功演出3天，让市民和游客一睹“唐诗之路”的文化魅力。

据统计，国庆、中秋长假期间，仅举办了城市广场戏曲展演等各类文艺演出就有267场、街头艺术活动25场、主题文艺展览18场，公映优秀国产影片6部、农村公益电影1350场，在40余个农村文化礼堂安排了国庆文艺演出活动，让市民就近享受了家门口的精神文化。节日和文化密不可分，文化为节日强劲赋能。

各地景点“元气”恢复快 柯桥超出去年同期

在疫情常态化的当下，我市各景区精准定位，提前布局，利用节假日，打响了疫情后旅游经济复苏的“关键一战”。

该市文化广电旅游局的一项统计数据表明，各地景点景区“元气”恢复较快。其中柯桥区整体表现抢眼，整体恢复率已经超去年同期，达到103%左右。 据了解， 柯桥区柯岩景区累计接待游客15万余人次，恢复至去年同期70%；大香林兜率天景区累计接待游客5.3万余人，恢复至去年同期97%；柯桥区东方山水乐园累计接待游客6.2万余人，同比增长30%。

其他各地景点也表现不俗。越城区黄酒小镇累计接待游客1.7万余人，恢复至去年同期77%。上虞区杭州湾海上花田景区累计接待游客3.2万余人，恢复至去年同期95%。上虞区覆卮山景区累计接待游客5.6万余人，同比增长15%；诸暨市五洩景区 “十一”假期新开园，接待游客5.4万余人，恢复至去年同期56%。嵊州市越剧小镇开展“越传统越传奇”活动，累计接待游客3.5万人，同比增长27%。

旅游方式悄悄变化 绍兴旅游潜力无限

疫情防控常态化下的当下，旅游的方式也悄悄发生了变化。

从绍兴旅游市场看，休闲方式已经发生的重大改变。自驾游、乡村游已经成为主体，全市一些高等级民宿8月份已经预订完毕，绍兴饭店、咸亨酒店、大禹开元观堂等特色酒店受到游客青睐，从统计数字看，游客更喜欢自然生态的旅游方式，寻找轻松愉快的感觉。从市文化广电旅游局统计结果分析，绍兴乡村市场明显好于城区市场；开放式景区明显好于场馆式景区，如新昌乡村景区比城区景区恢复率高20%左右。疫情防控常态化使得家庭游成为“突出”的旅游方式，三代游、亲子游成为主流，而个性游、定制游、特色游、研学游等品质游，更受到游客的喜爱。

绍兴市委宣传部副部长、市文化广电旅游局局长何俊杰说，今年的国庆中秋长假十分特殊，是新冠肺炎疫情发生以来，首个人气旺盛的旅游节假日，对绍兴旅游市场是一次严峻的考验。整个假日期间，绍兴旅游安全有序，基本恢复到去年正常水平。这次绍兴城市在抖音等网络营销中变得时尚年轻，在文化诗意中变得风雅而有朝气，在自然生态优美中变得宜居怡人。绍兴独特的人文美、山水美、特产美，为绍兴旅游发展带来无限的潜力。（周能兵）

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