电商热点：“金九银十”消费旺 中国经济活起来

人民网北京10月09日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：网上零售额创近年来新高，9月电商物流指数创年初以来新高，国庆8天假期消费持续攀升，市场积极性和活力显著提升。

草原高铁助力金秋旅游（来源：人民图片）

1、商务部：前8月网上零售额创近年来新高

近日，商务部发布的数据显示，今年1月至8月，全国网上零售额70326亿元，创近年来新高，同比增长9.5%。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，影院、餐饮、旅游等线下商业受到冲击，而线上经济却逆势上扬，直播带货、社团购物、门店到家等新型消费蓬勃发展，成为消费市场一大亮点。

2、“津心办”小程序和支付宝“市民中心”实现融合

10月6日，“津心办”小程序和支付宝“市民中心”正式实现融合，市民既可直接使用“津心办”提供的热门本地服务，还可跳转小程序，使用社保查询、落户准迁查询等多项公共服务。目前，这一合作已形成第一批43项重点工作，涵盖天津市政务、商贸、财政、金融、城市管理、城市建设、人才培养等多个领域。

3、9月电商物流指数创年初以来新高

10月2日中国物流与采购联合会和京东集团联合调查的2020年9月份中国电商物流运行指数为110.4点，比上月上升1.2个点，继续创出年初以来新高。调查指出，随着中秋、国庆双节来临，礼品消费以及与旅游相关的电商消费得到集中释放，9月份全国电商物流需求保持强劲增长，总业务量指数连续两个月回升，四大区域总业务量实现均衡增长；农村业务量增速比上月提高2.7个百分点。

4、国庆前两天银联网络交易金额达6287亿元

10月3日，中国银联公布国庆假期消费数据，国庆假期前两天，银联网络交易金额达6287亿元，较去年同期增长11.8%。10月1日当天，银联网络交易金额超过3300亿元，同比增长15.5%。此外，西藏、新疆和宁夏国庆假期前两天消费金额同比增长较快。根据各大旅游平台、消费平台等专家分析，国庆8天假期消费将持续攀升。

5、第三季度全球App收入同比增长32％

SensorTower调查数据显示，今年第三季度，全球用户在移动应用上的支出达到293亿美元，同比增长32％，其中苹果App Store为190亿美元。

6、京东大数据：五大板块拉动节日消费增长

京东大数据研究院统计国庆假期前四日全国消费发布的数据显示，旅游生活、运动户外、家装家电、食品饮料、珠宝首饰等拉动节日消费增长；受疫情影响较大的品类和地区消费已经恢复至疫前水平。根据京东大数据分析，总体来看，进入“金九银十”传统旺季，中国市场积极性和活力显著提升，消费者此前受疫情影响的需求持续释放。

7、阿里十一消费报告：三线及以下城市出游人次占比60%

10月6日阿里巴巴发布《阿里巴巴2020“十一”假期消费出行趋势报告》显示，中秋国庆长假期间，三线及以下城市出游人次占比达60%，小镇青年国庆出游人均消费同比涨超50%。报告显示，疫情后的第一个大长假呈现三大趋势：团圆成主题，家人聚起来；出游高涨，大家动起来；消费情绪旺盛，中国经济活起来。

8、天猫联合人民日报发起“人民甄选·城市礼物”项目

近期，天猫携手人民日报人民创意共同发起“人民甄选·城市礼物”大型城市文化项目，以城市IP打造城市礼物。该项目中，天猫结合互联网平台特色及平台上的海量品牌，以地方特色打造城市消费名片，用品牌作为城市文化传递的新载体，盘活品牌隐形资产价值。该项目与地方特色紧密结合，未来还将融合节目态、直播态等多样化的内容方式，与各地共同挖掘城市魅力。

9、“预约旅游”成消费新风尚

十一期间，美团门票创下了单日入园人次突破500万的新纪录，较去年同期的360万大幅增长超38%。同时，“预约旅游”成为国庆旅游消费的新风尚。在国庆假期期间，提前2天以上进行门票预约的游客同比去年提升86%。

10、苏宁零售云国庆当天销售同比增长超150%

10月3日据苏宁方面统计，国庆节当天，苏宁零售云整体销售同比增长超过150%，北京和四川两地的同比增长高达325%和261%。其中，洗碗机销售同比增长390%，足浴器、电动按摩椅销量增长超过800%。此外，在零售云最新拓展的家居赛道，卫浴花洒系列产品销量同比提升350%。

【媒体观察】

1、人民日报：上半年互联网电商直播增长最快

9月29日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》围绕互联网基础建设、网民规模及结构、互联网应用发展、互联网政务发展和互联网安全等方面，综合反映2020年上半年我国互联网发展状况。电商直播成上半年增长最快个人互联网应用，手机上网比例超99%；网络应用在疫情防控与复工复产中大展身手；“新基建”进度加快，城乡数字鸿沟显著缩小。

2、光明网：上半年国内电商直播超过1000万场

CNNIC报告显示，截至2020年6月，我国电商直播用户规模为3.09亿。2020年上半年国内电商直播超过1000万场，活跃主播数超过40万，观看人次超过500亿。

【监督台】

市场监管总局部署开展清理整治网络销售专项行动

日前，市场监管总局办公厅下发通知，部署开展清理整治网络销售和宣传“特供”“专供”标识商品专项行动。专项行动自通知发布之日起至2021年2月底。针对部分电商平台出现以拼音缩写等“暗语”方式使用“特供”“专供”等标识销售、宣传商品问题，扰乱市场秩序，欺骗误导消费者。市场监管部门将全面监测排查、依法严厉查处网络销售、宣传“特供”“专供”等内容标识商品违法违规行为。

(责编：毕磊、夏晓伦)