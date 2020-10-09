革命老区光明驿站助农扶贫助困

9月29日，国网三门县供电公司珠岙供电所联合机关第一党支部积极响应上级党委号召，启动爱心助学行动，为贫困地区小学生送去爱心助学基金，帮助品学兼优的贫困家庭学生减轻生活负担，完成学业。
三门县亭旁镇是“浙江红旗第一飘”，丹邱霞光照耀，风景旖旎。90多年前，这里打响了浙东解放的第一枪，如今，这里的人民依托当地青山绿水的优势，发展红色旅游经济。国网三门县供电公司为了进一步便民利民，在镇上设立这样一处温馨的红船·光明驿站，村民们除了可以享受智能办电各项业务外，还增设了免费充电、饮水小憩、休闲阅读等新功能。驿站内建立“五零”服务目标评价体系，辐射开展革命景点“岗亭”服务、革命老区“暖心”服务、办电咨询“便民”服务，并制定24小时故障抢修机制、用电上门服务机制、便民设备租用机制，并以“光的亮度、速度、温度”为主题开展志愿服务。
设立光明驿站设立的初衷，是国网三门县供电公司针对当地茶农、山区老人、革命后代等群体，集中在一个点，开展助农“暖心”扶贫助困系列行动。并因地制宜实施乡村电气化提升工程，加强电能替代推广工作，只为老区经济发展。光明驿站内有便民服务本，上面居民可以登记一些求助信息，由供电值班员工进行汇总，并一一解决，这样让帮扶有了更加精确的针对性。此次的“向阳花”爱心助学行动是“亭旁之光”红船·光明驿站“牵手行动”服务项目的重要组成部分之一，是驿站成立后珠岙供电所党支部与机关第一党支部联建开展的第一次公益活动，目的为品学兼优的贫困学子创造良好的学习条件。本次将募集来的助学金交到了亭旁小学2位学生受资助学生的手中，并勉励他们要好好学习。
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