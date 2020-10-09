黄金周铁路运输圆满收官 共发送旅客12687万人次

人民网北京10月9日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，自9月28日启动铁路国庆黄金周运输以来，9月28日至10月8日共11天，全国铁路发送旅客12687万人次，日均发送旅客1153万人次，为去年同期水平的84%。9月30日至10月8日，全国铁路连续9天发送旅客超1100万人次。

国铁集团客运部相关负责人介绍，国庆黄金周运输期间，全国铁路单日发送旅客最高为10月1日，发送旅客1509万人次；通过铁路到达和发送旅客数量前10名的城市分别为广州1005万人次、北京822万人次、上海773万人次、成都659万人次、杭州631万人次、深圳546万人次、长沙513万人次、武汉509万人次、重庆486万人次、南京476万人次。

该负责人介绍，针对今年国庆中秋长假旅客探亲、短途旅游出行需求十分旺盛的情况，铁路部门统筹做好常态化疫情防控和运输服务工作，加大运力投放，落实各项服务措施，确保了旅客安全顺利出行。

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