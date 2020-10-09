2020上海合作组织国际投资贸易博览会将于10月16日—18日在青岛举办

人民网北京10月9日电 （栗翘楚）记者从今日在北京召开的的2020上合组织国际贸易投资博览会暨上合组织地方经贸合作青岛论坛发布会上获悉，2020上海合作组织国际投资贸易博览会（以下简称博览会）将于10月16日-18日在山东青岛胶州举行，青岛·上合国家客厅将同时启用。本届博览会以“共享上合机遇，共谋开放发展”为主题，将分为开幕式、青岛·上合国家客厅启用仪式、项目签约、青岛论坛、“线上+线下”展览等7个环节进行。

发布会上，青岛市委常委、胶州市委书记、上合示范区党工委书记、管委会主任刘建军推介了上合示范区建设总体情况，并发布了博览会暨青岛·上合国家客厅启用仪式的有关情况。据了解，本届博览会包括18个上合组织相关国家在内的共28个国家驻华使节参会，其中驻华大使超过10人；将展示600多个企业的商品和服务产品。现场参展的中外企业接近300家，线上展览的企业共350家，将重点展出金融、农业、文旅、轻工工艺等方面的产品和服务。

据介绍，即将正式启用的青岛·上合国家客厅，是上合组织国家及“一带一路”沿线国家企业、商协会互相交流、合作的多边、双边交流互动平台。目前，上合国家客厅已先行建设上合示范区展馆、上合特色商品展区及文化旅游展区、上合交流服务中心、上合商协会运营平台和上合“法智谷”、上合青年创业孵化器、巴基斯坦（中国）经济合作中心等板块。启用后还将打造上合中心、上合央企国际博览中心等一批功能载体项目。

青岛论坛分一场主论坛和四场分论坛，将围绕“国际新形势下多双边地方经贸合作的挑战和机遇”等主题，邀请部分上合国家驻华大使、工商会驻华首席代表等做主题报告和演讲。其中，俄罗斯驻华大使安德烈·德尼索夫，中巴友好协会会长、联合国前副秘书长沙祖康等知名专家都将出席并做主旨演讲。

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