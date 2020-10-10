证监会同意首单创业板上市公司重大资产重组注册

新华社北京10月9日电（记者刘慧）证监会9日表示，已于9月30日同意楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请。这标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。

证监会表示，创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革并试点注册制的重要内容。下一步，将充分发挥市场机制作用，继续优化流程，完善监管服务，支持上市公司通过并购重组壮大主业，做优做强、提升质量，更好地服务实体经济。

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