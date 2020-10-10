深圳发放千万元数字人民币红包

新华社电 深圳市人民政府近期联合中国人民银行开展了数字人民币红包试点，该红包采取“摇号抽签”形式发放，抽签报名通道于9日正式开启。据悉，为推进粤港澳大湾区建设，结合本地促消费政策，深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点。这意味着数字人民币在实际应用过程中又向前推进了重要一步。
据介绍，本次试点由深圳市罗湖区出资，通过抽签方式将一定金额的资金以数字人民币红包的方式发放至在深个人数字人民币钱包，社会公众可持发放的数字人民币红包在有效期内至罗湖区指定的商户进行消费。
本次试点是深圳市在疫情防控常态化期间，为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。具体来看，此次活动面向在深个人发放1000万元“礼享罗湖数字人民币红包”，每个红包金额为200元，红包数量共计5万个。该红包采取“摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自2020年10月9日0时正式开启。中签人员将于10月12日18时起收到中签短信。
记者了解到，数字人民币具有法偿性，但不是无限法偿性。这意味着，只有经过系统改造、具备能力的商家才能接受数字人民币。这和使用现金有较大差别。按照现行规定，商铺不可拒收现金。尽管数字人民币定位于替代部分现金，但支持数字人民币消费必须进行相关支付系统改造，所以对接受的商户有条件要求。
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