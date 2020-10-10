中国消费潜力加速释放（锐财经）

全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元；共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元；前7天电影票房近37亿元，为历年黄金周次高水平……国庆中秋长假期间，零售餐饮、国内出游人数、旅行消费规模等多项数据达到今年以来的最高峰。业内人士指出，节假日消费作为推动内需重要的催化剂，正在让中国经济活络起来。

消费热情高涨

“十一”黄金周期间，消费表现亮眼，因疫情“欠下”的消费，国庆加倍“还”上了。

——旅行出游热情高涨。文化和旅游部消息显示，八天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。

——促销活动丰富多彩。全国各地在做好疫情防控前提下，积极组织开展丰富多彩的促消费活动，消费需求加快释放，市场人气持续攀升。据商务部监测，10月1日至8日，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。

——商品消费持续升级。“十一”期间，吃穿用等基本消费需求稳定增长，有机食品、汽车、智能家电、金银珠宝等升级商品销售增幅明显。海南离岛免税购物异常活跃，吸引境外消费回流效果明显。黄金周前七天，海口、三亚、琼海等4家免税店零售额同比增长167%，免税购物人次同比增长64%。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员任兴洲表示，这次假期为积累了超过半年的居民消费热情提供了释放空间，既展现了居民消费能力的提升，也反映了中国经济的韧性。“这次消费的增长，依赖于从生产端到流通端、消费端的全方位协同作用，是中国经济复苏的一个综合体现，反映了疫情防控常态化下中国经济恢复发展的强大能力。”

新型消费壮大

疫情防控常态化形势下，网络购物、直播带货、网上订餐、定制旅游等新型消费在黄金周期间不断蓬勃壮大。

“宅家不想动，旅行不负重”成为消费者过节新“姿势”。饿了么相关负责人向记者介绍，黄金周前五日，居家外卖消费增长显著，大闸蟹、月饼、鲜花等时令商品以及网红店半成品、生鲜蔬菜等订单量均较去年同期有明显增长，其中仅鲜花订单量同比增长近两倍，大闸蟹销量同比增长近八成。该负责人说：“越来越多的人开始尝试无负重出门，在酒店、景区附近点外卖采购洗漱用品、手机充电器以及一些常备药品等必需品。”

各地商家直播带货为消费增添不少亮色。据商务部监测，辽宁餐饮零售企业通过直播线下引流、线上平台带流等方式，网上消费占比超过20%；新疆若羌县果农通过直播带货，日均销售瓜果16万元；湖南麻阳邀请网红主播带货，中秋节当天实现销售额45万元……苏宁易购“十一”消费数据显示，“十一”期间，苏宁直播的订单量同比增长1854%，销售额增长2383%。

过节新玩法不断“解锁”。黄金周期间，大型网络平台密室逃脱、VR游戏、汉服体验等新型消费订单量同比增长58%，看电影、逛展览、观演出、去健身等成为居民休闲度假的热门选择。“十一”前7天，全国电影票房近37亿元，为历年黄金周次高水平。

未来更有动力

假期消费的亮眼表现背后，是多部门和地方促消费政策利好的集中释放。

近日，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，旨在补齐新型消费短板、破除体制机制障碍、打通痛点难点堵点，进一步激发市场主体活力，促进线上线下消费深度融合。

国家发展改革委副秘书长高杲表示，在推动新型消费发展方面，将完善实施机制，夯实制度基础，包括强化财税、金融、用工、用地、社保等方面的支持，鼓励企业运用新业态新模式拓展国际市场。

“今年黄金周的繁荣景象，也意味着未来消费市场仍将持续恢复。”中国贸促会研究院副院长赵萍说，“随着商品和服务的供给恢复常态，居民收入水平实现正增长，消费信心不断增强，消费也将进入到正常的增长轨道，商品消费将持续增长，服务消费也将快速恢复。”

任兴洲指出，下一步应继续推动经济恢复，以扩大内需、消费升级为核心基础，充分发挥中国超大规模的市场优势，并有效激发潜在的内需潜力。要顺应居民消费趋势的变化，提供老百姓真正需要的商品和服务，使供给和需求的适配性不断提高，推进消费市场潜力加速释放。

(责编：马昌)