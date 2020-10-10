回眸“十三五”：以改革激发活力动力 央企高质量发展态势凸显

中央企业是国民经济的重要骨干和中坚力量。“十三五”时期，我国中央企业运行更稳、结构更优、创新更强。这份亮眼的成绩单，是近年来国资国企改革不断向纵深挺进的结果，也折射出中央企业攻坚克难，迈向高质量发展的坚定步伐。

发展不停步“体质”更强健

全国已建设开通5G基站超50万个；平潭海峡公铁两用大桥公路桥面试通车；白鹤滩水电站左岸地下厂房全线浇筑封顶……连日来，中央企业重大工程、重点项目捷报频传。

今年以来，面对突发的新冠肺炎疫情，中央企业闻令而动，在应急保供、医疗支援、复工复产、稳定产业链供应链等方面发力，彰显了“大国重器”的实力与担当。今年6月份，中央企业收入、净利润同比增速已双双转正。

初心不改，奋斗不止。回望“十三五”，世界经济风云变幻，面对内外矛盾叠加的复杂局面，中央企业坚决贯彻新发展理念和推动高质量发展要求，有效发挥了国民经济“稳定器”“压舱石”作用。

运行更稳、实力更强——来自国务院国资委的数据显示，截至2019年底，中央企业资产总额达63.4万亿元，比“十二五”末增加15.8万亿元，增长33.2%；净资产为22.2万亿元，比“十二五”末增加6.3万亿元，增长39.9%。

效益提升、布局优化——2019年中央企业实现营业收入31万亿元、利润总额1.86万亿元，分别比2015年增长35.6%和51.7%；2019年中央企业全员劳动生产率为每人56.3万元，比“十二五”末增长40.2%。国有资本进一步向重要行业和关键领域集中。

创新无止境 亮出高“研值”

9月27日，一台最大开挖直径达16.07米的超大直径盾构机在中国铁建重工集团长沙第一产业园下线。这台盾构机整机长150米，总重量达4300吨。

“上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构”。盾构机等装备制造业技术水平的提升，浓缩了中央企业近年来专注实业、做强主业，大力实施创新驱动发展战略的努力。

创新是企业的生命，是企业提高核心竞争力的根本。

作为建设创新型国家的骨干力量，截至2019年底，中央企业拥有733个国家级研发平台（含91个国家重点实验室）、216名两院院士；2019年度，中央企业研发经费支出为8190.4亿元；截至2019年底，中央企业拥有有效专利总量约77万项。

C919大型客机飞上蓝天，首艘国产航母下水，北斗卫星全球组网，“天问一号”奔向火星……“十三五”时期，中央企业科技创新成果丰富，涌现出一批具有世界先进水平的重大科技创新成果。

在加大投入突破关键核心技术的同时，中央企业还着力搭建各类“双创”平台，汇集创新资源，带动社会创新。“铺天盖地”的创业创新与“顶天立地”的科技突破相辅相成，正成为孕育经济发展新动能的重要源泉。

改革不停顿 踏上新征程

“十三五”时期，中央企业坚持市场化改革方向不动摇，依靠改革应对变局、开拓新局，向着改革“深水区”发起冲锋，在重要领域和关键环节进展不断。

——深化供给侧结构性改革，截至2019年底，中央企业2041户“僵尸”特困企业处置任务基本完成，累计化解煤炭、钢铁过剩产能1.14亿吨和1644万吨。

——中央企业公司制改革全面完成，企业市场化基础进一步筑牢；中国特色现代企业制度建设取得突破，中央企业集团层面实现董事会“应建尽建”。

——在产权层面，中央企业已与社会资本实现了较大范围的混合，目前混合所有制企业户数占比超过70%，半数以上的国有资本集中在公众化的上市公司，电力、民航、电信等重点领域混改也迈出了实质性步伐。

——通过战略性重组，央企数量从2015年的106户调整至百户以内，主业处于石油石化、电力、通信、军工、机械、建筑等行业的企业资产总额和净资产占中央企业的比重均超过90%。

当前，全球疫情仍在扩散蔓延，经济全球化遭遇逆流，我国企业发展面临多年来少有的复杂局面。

发展环境越是严峻，越要用好改革开放这个关键一招。

国资委日前召开视频会议，对中央企业改革三年行动工作进行全面部署。国资委党委书记、主任郝鹏表示，中央企业要聚焦再聚焦，努力在新阶段的国企改革中走在前列、作出表率。

（新华社北京10月9日电）

新华社记者 王希

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