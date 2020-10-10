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海南免税购黄金周8天销售10亿元

袁璐

2020年10月10日08:14  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 袁璐）海关总署昨天公布，离岛免税购物新政落地后的首个中秋国庆长假，海口海关共监管海南离岛免税购物金额10.4亿元、旅客14.68万人次、件数99.89万件，同比分别增长148.7%、43.9%、97.2%。

　　为进一步提高免税品通关效率，保障“国庆”“中秋”黄金周免税品备货充足，海口海关提前与企业沟通了解免税品进口及销售计划，开展“5+2”“24小时预约通关”“优先查验、优先检测”等便捷通关服务，提前15个工作日加班加点办理免税品出入库手续，保障免税品“即到、即验、即放”，为假期提供充足货源储备。

　　据三亚市旅文局抽样调查显示，海南离岛免税新政实施后，8成三亚游客选择去免税店购物。今年7月开始，海南离岛免税新政执行，其中最能促进免税购物的具体细则包括每年每人免税购物额度从3万元提升到10万元，离岛免税商品从38种增加到45种，以及单件商品8000元的免税限额规定被取消。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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