原标题：河北晋州一企业跑办环评手续三年无果 质疑当地行政效能

近日，中国商报记者接到晋州市五泉江日化有限公司（下称：晋州五泉江日化）反映，企业跑办环评手续三年未果，遭遇多部门推诿、甚至阻挠，与深入贯彻落实“放管服”改革背道而驰，行政效能堪忧。

对此，9月22日，中国商报记者采访了晋州五泉江日化负责人及晋州市经济开发区管委会、晋州市马于镇政府等多部门，试图还原该企业办理环评手续一波三折的艰辛办证路。

办理“现状环评”遇阻 企业被取缔拆除

2017年，晋州市按照省、市要求开展了针对现有企业环境影响的整治提升工程，按照要求，晋州五泉江日化应在2017年9月30日前，办理好“现状环评”手续。

按照企业负责人张小五的说法，接到通知后，她数次找马于镇领导向发改部门提交项目备案所需文件，但一直未果。

“后来，我堵住了马于镇分管企业的副镇长，他没有办法，给我提交了。次日，发改部门审核通过，认为符合产业政策。”

张小五告诉记者，企业在晋州市发改部门备案通过后，还需要属地乡镇盖章出具相应文件办理环评手续。

但这一次彻底遇阻。

“找不到领导，或者镇领导说不归乡镇管辖”，直至“现状环评”申报截止日期，张小五都未能拿到相应盖章文件，未能成功办理“现状环评”手续。

2017年9月19日，因未能办理“现状环评”，晋州五泉江日化被马于镇领导带队强制拆除。

“企业被拆除时也没有出示政府的拆除文件，至今我也没有见到我企业在取缔名单内。”企业被拆除后，张小五认为不公，开始了维权路。

对于张小五的说法，9月22日，马于镇政府分管工业的李姓副镇长给予否认，称张小五由于个人原因，乡镇联系不上，也没有主动找过乡镇。

“要求办理现状环评时，联系不到她，见不到人。因为她没有办理‘现状环评’，所以被列入取缔名单，进行两断三清。”该李姓副镇长表示，对晋州五泉江日化进行取缔是有政府文件的，文件在多个政府网站可查。

然而与上述李姓副镇长说法有明显不一致是，晋州市发改部门给予晋州五泉江日化备案日期是2017年7月份，而该备案信息只能通过马于镇政府办公系统提交至晋州市发改部门进行审核批复。

此外，记者查阅多个晋州市政府2017年公布的“晋州市散乱污企业取缔名单”亦未发现晋州五泉江日化在列。

市领导关注 新建项目办理环评仍旧遇阻

2018年，每日奔波讨说法的张小五终于找到机会，见到晋州市政府时任主要领导。

“向市领导反映后，他召集了涉及的相关部门协调处理此事。按照新建项目办理环评手续”。张小五讲述，由于市政府领导的关注，并且土地、规划、产业政策等各方面条件都符合，很快相关部门所需出具的文件就整理齐全，顺利备案。备案通过后，晋州五泉江日化委托了专业公司编制环境影响报告书。

然而，没想到的是，这一次，环评手续又遇阻了。

据了解，2017年，晋州市经济开发区两园区合并，马于园区的17家企业及后续新建企业为晋州市经济开发区管理。由于此时五泉江日化已经变为新建项目，原来由马于镇政府出具文件变为晋州市经济开发区出具文件办理环评手续。

“开发区就是不给盖章。”

“再找市领导反映。”

“2019年1月23日，在晋州市有关领导的协调下，经济开发区管委会有工作人员给盖章出具了文件，但又被经济开发区管委会时任主要领导否认，表示未经过其同意，系假章。在审批部门公示的最后时刻，经济开发区管委会去开发区行政审批局撤回了文件。闹出了假章风波。”

关于假章风波，张小五讲述，晋州市时任领导协调经济开发区管委会工作人员给盖章出具了文件，但又被管委会有关领导否认并报警。晋州市公安部门还对公章印鉴进行了鉴定，出具文件称“并非管委会公章。”

“怎么可能是假章，我亲眼看着管委会的工作人员在管委会给文件盖的章。并且既然是假章，公安机关应该继续侦办案件才对，最后为何不了了之？这件事在政府系统都知道是怎么回事。”张小五告诉记者，马于派出所曾专门找其了解过情况，最终不了了之。

此后，办理环评手续的事因为经济开发区拒绝盖章，被一拖再拖。

“无论什么时候找管委会领导，都是说给想想办法。不说能办，也不说不能办。”张小五说，近两年时间，她数次找到管委会领导，就是不给盖章出具文件，没有明确原因，更没有政策原因。

给备案不给办理环评 企业巨额花费恐打水漂

对于张小五上述说法，9月22日晋州市经济开发区行政审批局李姓副局长表示，“当时，该项目未办理现状环评被马于镇政府拆除，这一系列事情并非晋州市经济开发区管辖范围。拆除后，按照新建项目重新建设，与晋州经济开发区建设医药健康产业园的远景规划不符，所以一直未给予出具文件。”

据了解，该企业作为新建项目备案权限和环评手续审批权限都在晋州市经济开发区行政审批局，为何备案给予通过，到了环评手续办理环节却又不予支持呢？

该李姓副局长表示，当时所有涉及部门包括国土、规划等都是审核通过的，经济开发区管委会也就通过了，手续走到这一步了，职责所在，不批准就属于工作失职问题。

此外，李姓副局长还透露，经济开发区曾找到过张小五协调在经济开发区重选选址，但被拒绝。

“备案时经济开发区管委会给予了同意意见，现在又提出新的说法，就是故意拖着不办。马于园区本身就是化工园区，几十家化工企业，并且我的企业符合产业政策，在园区整体环评内，环保标准、土地、规划各方面都符合，我这样一个占地仅十亩的小微企业就能影响园区整体建设？”张小五认为，上述建设医药健康产业园的说法是推诿的说法，目的是让其企业搬离现有地块，因为该地块污水管网和燃气配套齐全，该地块价值较高。

此外，张小五还表示，从来没有经济开发区官方找其谈过搬迁的事情，都是其托关系找人去向经济开发区管委会求情，传递回来的消息，让其搬走。

自2017年至2020年，三年时间晋州市五泉江日化有限公司负责人张小五为环评手续跑断了腿，却最终换来企业被拆，经营损失巨大，花费巨大。

“什么时候办下来手续，什么时候开工。不敢没有手续开工，有人盯着咱的企业呢。”张小五说她不知道什么时候能跑下手续来，但会一直跑下去，接着告状。

近年来，随着深化“放管服”改革的持续推进，河北省及石家庄市相继出台了相关政策、文件，为深化“放管服”改革、提升服务水平、优化营商环境等做出了具体部署，然而诧异的是，晋州市五泉江日化有限公司依旧在当地遭遇了 “办证难”、“跑断腿”的尴尬。

中国商报将继续关注。

(责编：夏晓伦、毕磊)