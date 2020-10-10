“十一”黄金周万达广场院线收入双超去年同期

从万达集团获悉，在刚刚过去的2020年“十一黄金周“，万达广场和万达院线的客流以及销售收入，较2019年同期都有较大幅度增长。

十一期间，全国336座万达广场总客流和去年同期比恢复103.8%，销售收入同比恢复118.3%。在万达商管的9大区域中，华北和西南区域万达广场的数据最为亮眼，华北区域广场客流同比恢复106.2%，销售收入同比恢复123.2%；西南地区广场客流恢复109.1%，销售收入同比恢复119.2%。

万达方面表示，2020年国庆前7天，全国电影总票房收入36亿多元，同比2019年恢复到84%。其中万达院线票房达到5.4亿元，同比2019年恢复到100%，好于全国水平。国庆期间，万达院线票房占全国总票房的14.9%，同比2019年国庆票房收入，万达院线占比提升了2.4%。

据悉，万达集团其它各公司，除体育公司外，国庆期间收入较去年同期均有较大幅度增长。（许维娜）

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