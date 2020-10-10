跟谁学将K12业务全面集中至高途课堂

近日，在线教育机构跟谁学进行了重大战略升级，将旗下所有K12业务（中小学教育业务）全部聚合到高途课堂品牌。

10月9日，跟谁学APP首页发布《致跟谁学中小学学员的一封信》，信中表示，在保持原有课程安排和教学服务不变的情况下，跟谁学品牌下的中小学在线课程和服务，将统一聚合至“高途课堂”品牌，同时，“高途课堂”品牌将进行全面升级，原两大品牌的主讲名师、辅导老师、教育教研体系全面融合和打通，为数百万学员提供全新的一站式教学服务。

此前，跟谁学旗下有两大涉足K12业务的品牌，分别是高途课堂和跟谁学，其中高途课堂专注于K12业务，其规模在全国中小学网课市场中占有绝对优势。而跟谁学品牌不仅包含K12业务，也包含成人业务。

跟谁学相关负责人介绍，高途课堂和跟谁学的K12业务统一，将形成更大的合力，包括更丰富的名师配置，更大的辅导老师规模，更强的教研体系，以及更高的运营效率。

该负责人表示，跟谁学本次调整的目标，就是为了更好的服务客户，进一步实施聚焦战略、激发组织活力。本次调整的核心思路，是按照K12业务、成人业务、少儿教育业务三大板块，把原各品牌中的业务单元进行了合并同类项，最终整合成为三大产品品牌：专注K12业务的高途课堂、专注成人业务的跟谁学、专注3-8岁少儿教育的小早启蒙，三大业务品牌分别聚焦不同细分人群和市场。

跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东表示，品牌升级完成后，新的“高途课堂”在原“高途课堂”和“跟谁学”K12业务的基础上，全面融合打通两者的师资资源、服务标准、产品资源、技术资源和数据体系，高途课堂将围绕“大班教学、小班服务、个性化体验”，提供升级后的在线直播大班课产品和服务，成为一个面向未来客户需求，服务更好、竞争力更强的K12品牌，引领行业发展。跟谁学品牌将整合资源、加大投入，全面聚焦考研、英语、金融、会计、公考、出国留学等业务，确立行业领先优势。小早启蒙将发力3-8岁少儿教育领域，构建全生命周期产品和服务的起点，加强竞争壁垒。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)