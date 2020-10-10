福建泉州构建绿色制造体系 做强做大绿色经济

绿色是工业高质量发展的底色，推动绿色发展是提升福建泉州制造业竞争力的必然途径。

绿色制造主要包括绿色工厂、绿色园区、绿色技术产品和绿色供应链，是现代制造业的可持续发展模式，其目标是使得产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个生命周期中，对环境的影响（负作用）最小，资源利用率最高，并最终实现企业经济效益和社会效益的持续协调优化。

为进一步打造绿色制造先进典型，加快建设绿色制造体系，引领工业绿色发展，近年来，泉州市通过政策扶持、设备投入、技术创新、绿色产品设计等路径，传统制造业正注入越来越多的“绿色基因”，加快构建起以“绿色”为特征的制造体系。截至目前，泉州市共有9家企业进入国家级绿色制造名单。

福建凤竹纺织科技股份有限公司，2019年获评第四批国家级绿色工厂，坐落在泉州晋江。踏入厂区，看不到污染，闻不到异味。传统的纺织品印染定型过程会生成有害气体，厂区何以摆脱这一身“味道”？

步入印染厂区，答案浮现在眼前——16套智能化定型机废气余热处理与回收系统，持续不断地工作着。它们将高温废气，先通过设备将余热做回收，降温后的废气进入后端的处理设施，实现达标排放。

“废气被处理了，同时还把节能与减排良好地结合起来。”该企业董事长陈澄清说道，投入这16套废气处理设备，企业一年能节省4000到5000吨标煤使用量，也减少了污染物的排放，节能减排结合产生了新价值。

而这只是该企业里绿色的一个角落，绿色工厂是系统性工程。“绿色化是一步步走出来的，企业要寻找每个细微的节能点，再有的放矢地实施企业绿色化改造。”陈澄清举例说，此前，公司对车间管网进行了系统梳理和改进。对每个用气点进行测量，测算用气量合理性，在此基础上进行规划设计，管道走向、朝向等种种细节都必须考虑。又如，空压机是电老虎，经过多方调研和选型，企业购买了德国设备，由此用电成本下降了15%左右。

正是得益于多年来对绿色技术和设备的投入与应用，该企业在绿色发展之路上已渐行渐远，目前，企业的绿色工厂布局也为安东新厂建设奠定了基础。

同为第四批国家级绿色工厂的兴业皮革科技股份有限公司，在绿色发展中也奋勇向前，大刀阔斧做绿色创新。

据该企业高级技术顾问、研究员但卫华介绍说，公司为此专门成立了7个科技创新团队，研发方向涵盖从生皮到成革的全生命周期，通过绿色设计、绿色制造等路径实现企业的绿色发展。“从生皮到成革涉及上百道工序，企业努力挖掘每个环节的绿色制造空间。”

而这上百道的工序里，皮革干燥是重要一环，既是劳动强度极大的操作之一，也是耗能最多的一个工序，约占整个生产加工中用能的约47%。为此，公司投入建设“低温除湿干燥系统”，相较于一般干燥方法，低温除湿干燥可节约热能幅度达40%至50%，即绿色又节约成本，是双赢的布局。

企业行进在绿色工厂的路上，在产品绿色创新上不遗余力。但卫华说，企业考虑到过去传统皮革涂饰采用溶剂型涂饰， VOCs（挥发有机物）含量一般在15%以上，顶层涂饰更高达70%至80%，对健康有害。为此，企业研发了“水性涂饰技术”，使涂饰材料中的VOCs含量低于15%，部分甚至低于5%，达到国内领先水平。用但卫华的话来说，“产品质量不仅符合鞋面革标准，同时还降低了生产成本。”经过测算，采用水性涂饰，单位化料成本下降了8.57%；清洗单位成本下降99%；总成本降低了27.36%。

工业的一抹绿色，正在泉州的制造业中纵深延展。在政府引导和市场驱动下，绿色制造体系建设已见成效。下一步，泉州市工信局将继续加强政策宣传解读，跟踪落实绿色制造项目建设，积极组织符合条件的工业企业、园区开展绿色工厂、绿色园区、绿色技术产品和绿色供应链申报工作，鼓励企业加快技术升级改造，持续加大力度实施绿色制造体系建设，全力培育绿色增长新动能，新增创建5家以上绿色工厂、绿色产品、绿色供应链，壮大绿色产业。（刘燕婷）

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