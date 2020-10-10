税务总局： “十一”期间我国居民消费需求集中释放

人民网北京10月10日电 （记者车柯蒙）据国家税务总局9日发布的增值税发票数据显示，今年“十一”国庆中秋假期，我国居民消费需求集中释放，国内消费市场强劲复苏。

实物消费市场交易持续活跃。8天长假期间，我国批发零售业日均销售收入同比增长14.1%。其中，体育用品及器材同比增长114.6%，汽车二手车同比增长58.7%，建材装饰材料等耐用品消费同比增长45.4%，化妆品及卫生用品消费同比增长33.6%，家具消费同比增长32%。

餐饮住宿和旅游等服务消费快速反弹。10月1日至8日，我国餐饮住宿日均销售收入增长12.7%；旅游服务日均销售收入恢复至去年同期的69.8%，比“五一”假日期间高33.9个百分点。

国家税务总局相关负责人表示，我国居民的消费复苏态势，显示了中国超大规模市场优势，以及构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局释放的蓬勃动能。下一步，税务部门将持续挖掘税收大数据价值，推出更多务实管用的服务举措，为广大市场主体营造更好的税收营商环境。

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