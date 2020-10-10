人民网>>财经

以改革激发活力动力 央企高质量发展态势凸显

2020年10月10日22:07  来源：新华网
 

新华社北京10月9日电 题：以改革激发活力动力 央企高质量发展态势凸显

新华社记者王希

中央企业是国民经济的重要骨干和中坚力量。“十三五”时期，我国中央企业运行更稳、结构更优、创新更强。这份亮眼的成绩单，是近年来国资国企改革不断向纵深挺进的结果，也折射出中央企业攻坚克难，迈向高质量发展的坚定步伐。

发展不停步 “体质”更强健

全国已建设开通5G基站超50万个；平潭海峡公铁两用大桥公路桥面试通车；白鹤滩水电站左岸地下厂房全线浇筑封顶……连日来，中央企业重大工程、重点项目捷报频传。

今年以来，面对突发的新冠肺炎疫情，中央企业闻令而动，在应急保供、医疗支援、复工复产、稳定产业链供应链等方面发力，彰显了“大国重器”的实力与担当。今年6月份，中央企业收入、净利润同比增速已双双转正。

初心不改，奋斗不止。回望“十三五”，世界经济风云变幻，面对内外矛盾叠加的复杂局面，中央企业坚决贯彻新发展理念和推动高质量发展要求，有效发挥了国民经济“稳定器”“压舱石”作用。

运行更稳、实力更强——来自国务院国资委的数据显示，截至2019年底，中央企业资产总额达63.4万亿元，比“十二五”末增加15.8万亿元，增长33.2%；净资产为22.2万亿元，比“十二五”末增加6.3万亿元，增长39.9%。

效益提升、布局优化——2019年中央企业实现营业收入31万亿元、利润总额1.86万亿元，分别比2015年增长35.6%和51.7%；2019年中央企业全员劳动生产率为每人56.3万元，比“十二五”末增长40.2%。国有资本进一步向重要行业和关键领域集中。

创新无止境 亮出高“研值”

9月27日，一台最大开挖直径达16.07米的超大直径盾构机在中国铁建重工集团长沙第一产业园下线。这台盾构机整机长150米，总重量达4300吨。

“上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构”。盾构机等装备制造业技术水平的提升，浓缩了中央企业近年来专注实业、做强主业，大力实施创新驱动发展战略的努力。

创新是企业的生命，是企业提高核心竞争力的根本。

作为建设创新型国家的骨干力量，截至2019年底，中央企业拥有733个国家级研发平台（含91个国家重点实验室）、216名两院院士；2019年度，中央企业研发经费支出为8190.4亿元；截至2019年底，中央企业拥有有效专利总量约77万项。

C919大型客机飞上蓝天，首艘国产航母下水，北斗卫星全球组网，“天问一号”奔向火星……“十三五”时期，中央企业科技创新成果丰富，涌现出一批具有世界先进水平的重大科技创新成果。

在加大投入突破关键核心技术的同时，中央企业还着力搭建各类“双创”平台，汇集创新资源，带动社会创新。“铺天盖地”的创业创新与“顶天立地”的科技突破相辅相成，正成为孕育经济发展新动能的重要源泉。

改革不停顿 踏上新征程

“十三五”时期，中央企业坚持市场化改革方向不动摇，依靠改革应对变局、开拓新局，向着改革“深水区”发起冲锋，在重要领域和关键环节进展不断。

——深化供给侧结构性改革，截至2019年底，中央企业2041户“僵尸”特困企业处置任务基本完成，累计化解煤炭、钢铁过剩产能1.14亿吨和1644万吨。

——中央企业公司制改革全面完成，企业市场化基础进一步筑牢；中国特色现代企业制度建设取得突破，中央企业集团层面实现董事会“应建尽建”。

——在产权层面，中央企业已与社会资本实现了较大范围的混合，目前混合所有制企业户数占比超过70%，半数以上的国有资本集中在公众化的上市公司，电力、民航、电信等重点领域混改也迈出了实质性步伐。

——通过战略性重组，央企数量从2015年的106户调整至百户以内，主业处于石油石化、电力、通信、军工、机械、建筑等行业的企业资产总额和净资产占中央企业的比重均超过90%。

当前，全球疫情仍在扩散蔓延，经济全球化遭遇逆流，我国企业发展面临多年来少有的复杂局面。

发展环境越是严峻，越要用好改革开放这个关键一招。

国资委日前召开视频会议，对中央企业改革三年行动工作进行全面部署。国资委党委书记、主任郝鹏表示，中央企业要聚焦再聚焦，努力在新阶段的国企改革中走在前列、作出表率。

(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力　　人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】

财经

从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

统计局：9月份中国制造业PMI为51.5%　　人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】

财经

统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升　　人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved