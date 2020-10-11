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近1.16亿元！ 央行开出国内支付机构最大罚单

吴雨

2020年10月11日08:51  来源：北京日报
 
原标题：央行开出国内支付机构最大罚单

　　据新华社北京10月10日电（记者 吴雨）记者10日从中国人民银行营业管理部获悉，为加强支付机构监管、规范支付行业发展，央行营管部对6家支付机构处以逾1.78亿元罚款。其中，对商银信支付服务有限责任公司开出国内支付机构最大罚单——近1.16亿元。

　　合规经营是支付机构存续的底线和最基本要求，也是支付行业健康发展的基石。记者了解到，近期针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规严重等问题，央行营管部加大查处力度，对6家支付机构给予警告，处罚款合计17837.75万元，对8名相关负责人员给予警告，并处罚款合计242.2万元。其中，对商银信支付服务有限责任公司罚款11597.79万元，对北京新浪支付科技有限公司罚款1884.33万元，对裕福支付有限公司罚款1453.59万元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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