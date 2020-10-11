全国将严打整治非法开办贩卖电话卡银行卡

中新经纬客户端10月10日电 据公安部网站消息，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会10月10日召开，公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席并讲话。

杜航伟强调，非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感，进一步提高政治站位，采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。

杜航伟要求，要打击整治惩戒多管齐下，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。各地各部门要坚持以打开路，以打促治，以打促防，综合采取多种措施，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

杜航伟强调，要强化侦查打击，重点打击长期从事收购贩卖“两卡”的人员，用足用好法律，挂牌督办重点案件，依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙，坚决打出声威打出实效。要强化重点整治，压实地方党委政府主体责任，严厉整治重点地区；坚持刀刃向内，严厉整治重点行业。要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制，完善工作举措，健全技术手段，强化约谈问责，全力切断非法开办“两卡”通道。

杜航伟要求，要强化信用惩戒，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施，公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。要加强组织领导，细化工作方案，狠抓责任落实，加强宣传发动，确保“断卡”行动取得实效。(中新经纬APP)

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