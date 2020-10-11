原标题：习酒部分产品出厂价上调 涨价被指为实现业绩目标做铺垫

中国网财经10月10日讯(记者 李静)今日，有消息显示，贵州习酒销售有限责任公司(以下简称“习酒销售公司”)发布了一则调价文件。文件显示，根据公司战略发展需要，经公司研究决定，从2020年10月8日17：00起，习酒部分产品价格在原有基础上单瓶(坛)做出价格调整。

对此，中国网财经记者试图联系习酒官方对该消息进行核实，但截至发稿时止，并未与官方相关人士取得联系。

习酒的提价此前已有迹可循，9月23日，习酒销售公司发布的《关于停止接受配额外订单及暂停货物供应的通知》显示，习酒公司从即日起停止接受2020年度全国所有经销商合同配额外的订单，同时暂停货物供应。

值得注意的是，有业内人士指出，习酒对产品价格进行调整，也是企业谋求尽快实现业绩目标的重要举措。

数据显示，2018年习酒销售收入56亿，2019年79.8亿，2020年的销售目标为百亿。2020年，是习酒跨入百亿阵营的关键之年。在今年6月24日，习酒公司官宣习酒提前取得了“时间过半，任务过半，销售收入突破50亿元”的阶段性胜利。

天眼查显示，习酒由茅台集团100%控股，并且其还参股茅台集团财务有限公司和茅台集团电子商务股份有限公司。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)