中国将公布9月CPI A股上市公司三季报披露开启

中新经纬客户端10月11日电 (张燕征)8天的国庆中秋小假期已过，收心后继续“搬砖”赚钱！下周(10月12日-10月18日)，又将有哪些重磅财经事件可能影响你的钱袋子？我们一起提前看！

数据发布

下周，中国将公布9月CPI、PPI、M2等数据；国际上，美国、德国、欧盟将公布9月CPI数据；德国、欧盟还将公布10月ZEW经济景气指数等数据。

市场热点

一、下周655亿市值限售股解禁

Wind数据显示，下周共有40家公司限售股陆续解禁，合计解禁量63.63亿股，按10月9日收盘价计算，解禁市值为655.09亿元人民币。

从解禁市值来看，10月14日是解禁高峰期，5家公司解禁市值合计222.02亿元，占下周解禁规模33.89%。按10月9日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：宝丰能源(128.74亿元)、横店影视(98.62亿元)、彩虹股份(49.61亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：宝丰能源(12.61亿股)、彩虹股份(11.87亿股)、重药控股(8.6亿股)。

二、名创优品预计下周四登陆纽交所

全球领先的自有品牌价值零售商名创优品(股票代码为MNSO)更新F-1招股书显示，拟发行3040万股ADS(美国存托股)。同时，名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权，IPO定价区间为16.5-18.5美元/ADS，拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元。连同超额配售权发行股份，以17.5美元的发行区间中值计算，名创优品估值约为54亿美元。据IPO Boutique消息，名创优品预计将于下周四(10月15日)正式登陆纽交所。

三、下周56家A股上市公司披露三季报

国庆假期后，三季报披露已正式拉开序幕。Wind数据显示，下周，中通国脉、城地股份、海量数据、湘油泵、赛轮轮胎、金发科技、恒通股份、皇马科技等56家A股上市公司将公布三季报。

目前有4家沪市上市公司公布业绩预告。城地股份预计2020年前三季度实现归属上市公司股东的净利润2.75亿元到2.87亿元，其中重组标的香江科技股份有限公司实现归属上市公司股东的净利润为1.6亿元到2亿元，公司整体同比增加10%到15%。红星发展和九华旅游此前均预测公司2020年1-9月累计净利润可能与上年同期相比有较大幅度下滑。

晶晨股份三季报将于10月16日披露，这也将拉开科创板三季报披露大幕。公司此前在中报中预计2020年第一至第三季度的累计净利润仍将存在与上年同期相比发生大幅度变动的风险。

股市前瞻

一、新股机会

下周，将有1只新股首发上市，7只新股将进行网上申购。

10月12日(下周一)，巴比食品(股票代码：605338.SH)将在上海证券交易所上市。该公司是一家以“连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。

10月13日有2只新股申购，分别为厦门银行(股票代码：601187.SH)、东来技术(股票代码：688129.SH)。

10月14日，阿拉丁(股票代码：688179.SH)将进行申购。

10月15日有3只新股申购，分别为中胤时尚(股票代码：300901.SZ)、广联航空(股票代码：300900.SZ)、欣贺股份(股票代码：003016.SZ)。

10月16日，前沿生物(股票代码：688221.SH)将进行申购。

据统计，上述申购的7只新股累计发行数量共计约6.28亿股，预计募集资金金额共计72.84亿元。

二、机构看市

中信证券：双节景气良好，修复趋势还将延续

长假八天全国接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%，实现国内旅游收入4665.6亿元，同比恢复69.9%，好于此前市场预期(约5.5-6亿人次出游)。前七天离岛免税日均1.5亿元、同比增长167%，零售和餐饮重点监测企业日均销售增长4.9%，体现强劲修复。

国庆旅游市场数据表现略好于预期，居民出游意愿恢复良好；市场较为关注的海南离岛免税销售也延续较好表现；而本地零售和餐饮消费恢复更显强劲。我们认为未来1-2个季度，国内消费仍然将延续向上趋势，尤其是出行相关的商旅、会展和休闲游需求保持释放。

华泰证券：百强房企金九成色不俗，银十值得期待

亿翰数据显示，2020年9月百强房企(公司可比口径)单月销售金额环比增长19.2%，同比增长26.2%，同比增速较8月降低0.9pct；1-9月累计销售金额同比增长7.5%，累计增速较1-8月上升3.1pct。三季度百强销售延续强势复苏，9月成交量绝对值维持高位。我们认为短期基本面延续热度，房企融资新制度稳步推进，在分类管控愈加精细化的环境下，进一步强化具备优质杠杆结构、优质储备房企的竞争力。

此外，百强房企同比增速略有放缓，成交量绝对值维持高位，各梯队累计同比增速回正，二线房企势头强劲。另外，9月贝壳新房带看认购指数(带看量/认购量)仍处于二季度以来高位，需求依然具备释放动能，预计在假日促销等营销推动下，10月销售仍将延续热度。9月房贷利率降速趋缓，贝壳36城平均放款周期见底反弹，叠加部分银行房贷额度管控，四季度需求预期可能会受到一定影响。

兴业证券：养猪持续兑现，养鸡低迷，后周期景气高增长

农业三季报业绩预告较少。目前共有11家企业发布1-9月业绩预告，其中正面预告共8家，负面预告共2家，不确定共1家。

养猪持续兑现业绩，养鸡低迷。随着供给增加，旺季备货接近尾声，三季度猪价冲高后回落，价格整体高位，产能持续高位，三季度禽连价格跌至底部，产业链上游已经出现亏损。

猪料销量增速转正，禽料、水产料增速出现下滑。随着养殖企业扩张，未来几个季度内猪料销量有望保持高增长。禽料因下游行业亏损，增速下滑。水产一季度投苗量少，存塘重量偏低，普通料销量同比下滑。玉米上涨或带来短期成本压力。

猪苗全面提升，禽苗承压。随着生猪存栏回升，猪价高位，养殖盈利丰厚，猪苗销量全面提升，且高端苗销售情况乐观。禽链进入亏损，整体导致禽苗销售阻力较大。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)