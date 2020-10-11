原标题：注意！24批次食品不合格，涉邦成牌钙锌咀嚼片等

中新经纬客户端10月10日电 贵州省市场监管局近日发布《关于24批次食品不合格情况的通告(2020年第40期)》称，抽检13大类食品1088批次样品，发现不合格样品24批次，涉及标称江西樟邦药业有限公司生产的邦成牌钙锌咀嚼片等。

《通告》显示，国药控股遵义意通医药有限公司销售的、标称江西樟邦药业有限公司生产的邦成牌钙锌咀嚼片，霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省食品检验检测院。

江西樟邦药业有限公司官网信息显示，江西樟邦药业有限公司是江西创欣药业集团(“创欣”商标已评江西省著名商标)投资1亿元成立的下属全资子公司。

图片来源：江西樟邦药业有限公司官网

天眼查APP数据显示，江西樟邦药业有限公司2017年以来被行政处罚6次，最近一次为2018年5月，被樟树市市场监督管理局罚款5万上缴国库。

截图来源：天眼查APP

贵州省市场监管局表示，针对抽检中发现的不合格食品，按照有关法律法规，贵州省市场监管局已责成相关市(州)市场监管部门依法予以查处。贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、黔东南州、黔南州市场监管部门已督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、铜仁市、黔东南州、黔南州、黔西南州市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市(州)市场监管部门应按规定的时限和要求，将采取的风险防控措施和核查处置情况，及时向省市场监管局报告并向社会公布。

24批次不合格样品具体情况如下：一、贵阳市乌当区福旺多零售超市销售的、标称贵州智勇食品有限公司生产的清宫御膳冰杨梅(果蔬汁饮料)，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

二、贵州天怡大酒店有限公司使用的筷子，大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省食品检验检测院。

三、贵州财经大学第二食堂使用的干腐竹，山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省食品检验检测院。

四、修文县扎佐镇欧世百大商场销售的、标称贵州北极熊实业有限公司生产的薄荷水饮料，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

五、汇川区文鲜生副食店销售的鸡蛋，磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

六、汇川区云景超市销售的、标称播州区南白镇酱香园酿造厂生产的卫生酱油，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

七、国药控股遵义意通医药有限公司销售的、标称江西樟邦药业有限公司生产的邦成牌钙锌咀嚼片，霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省食品检验检测院。

八、贵州月圆和天下购物有限公司销售的、标称播州区南白镇酱香园酿造厂生产的卫生酱油，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

九、贵州月圆和天下购物有限公司销售的、标称播州区南白镇酱香园酿造厂生产的特鲜酱油，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十、贵州省遵义市红花岗区南关办新雪域B区13栋16号(经营者：郑潘琴)销售的、标称贵阳花溪津乐饮料厂生产的果粒橙果味饮料，菌落总数、酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十一、六枝特区来来来食品超市一分店销售的、标称六枝特区郎岱杨家酱调味品有限公司生产的郎岱杨家酱，氨基酸态氮不符合产品执行标准。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十二、安顺市西秀区和佳干货批发部销售的、标称贵州珍珠泉食品有限公司生产的山西陈醋(酿造食醋)，总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十三、玉屏县肖家副食店销售的、标称平塘县荣山食品有限公司生产的饮用天然山泉水，亚硝酸盐(以NO2 - 计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十四、凯里市鑫生源生鲜超市销售的、标称贵州黔香园油脂有限公司生产的花生清香型食用植物调和油，乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十五、北京华联综合超市股份有限公司天柱分公司销售的菠菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十六、凯里市鑫旺水产品经营部销售的泥鳅，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十七、黎平县德旺佳超市销售的果园鸡、乌鸡，尼卡巴嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十八、都匀市佳美乐超市销售的芹菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

十九、都匀市尚品海鲜批发部销售的多宝鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

二十、晴隆县亿客隆购物中心销售的、标称安顺市平坝区可立调味品厂生产的香油王调和油，乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

二十一、贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办丰源社区瑞丰三街14号(经营者：邵林波)销售的肉鸡，诺氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心

二十二、贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办丰源社区瑞丰三街14号(经营者：邵林波)销售的土鸡，诺氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

二十三、贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办丰源社区瑞丰三街14号(经营者：邵林波)销售的生态鸡，诺氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。

二十四、贵州家润佳超市销售的西芹菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为遵义市产品质量检验检测院。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)