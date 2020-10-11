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牧原股份一天赚1个亿 为何近三月市值蒸发千亿？

2020年10月11日08:58  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端10月10日电  一天净赚1亿元！10月10日，牧原股份对于今年第三季度的业绩预告被市场热议。

　　数据显示，2020年第三季度，牧原股份预计实现归属于上市公司股东的净利润(下称净利润)100亿元–105亿元。估算下来，2020年第三季度，该公司平均每天净赚达1亿元。

　　值得一提的是，不同于业绩的大幅增长，牧原股份股价近期持续走低，总市值三个月内蒸发990.60亿元。

　　资料图中新经纬万可义摄

　　第三季度每天净赚1亿元

　　10月9日晚，牧原股份发布公告称，2020年前三季度，公司预计实现净利润207亿元–212亿元，较上年同期增长1392.52%–1428.57%；2020年第三季度，预计实现净利润100亿元–105亿元，较上年同期增长548.25%–580.66%。

　　对于公司业绩大幅增长的原因，牧原股份在公告中提到，2020年1-9月，公司销售生猪1188.1万头，较上年同期上涨49.80%。同时，国内生猪市场仍存在供需缺口，生猪价格较上年同期大幅上涨。

　　据牧原股份2020年半年报，该公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪和种猪。牧原股份10月9日晚披露的2020年9月份销售情况简报显示，截至2020年9月底，公司能繁母猪存栏为221.6万头。

　　近三个月市值蒸发千亿

　　据Wind数据，牧原股份成立于2000年7月，2014年1月正式在中小板上市，首发价格为24.07元/股。

　　中新经纬记者梳理发现，牧原股份股价自7月15日创下历史新高99.01元/股后，便持续走低，最近一段时间更是“跌跌不休”。

　　Wind数据显示，9月3日至9月14日，牧原股份股价曾连续八个交易日收跌，9月28日更是创下近期新低70.51元/股。9月30日、10月9日，该公司股价再度出现两连跌。截至10月9日收盘，牧原股份报72.58元/股，总市值为2720.18亿元，较7月15日峰值时蒸发990.60亿元。

　　牧原股份近期股价走势。来源：Wind截图

　　过去三个月，牧原股份一边是净利润猛增，平均每天净赚达1亿元；一边是股价“跌跌不休”，近1000亿元市值说没就没。对此，在微博上，有股民称“赢了本赛季，输了下一局？”“韭菜上下都能割”；也有人认为“涨多了回吐一部分也正常”“那不是1000天就赚回来了？”“一个季度100亿元的利润，而且狂卖仔猪和母猪，这是牧原股份的高光时刻。”

　　“猪周期”拐点已至？

　　值得一提的是，导致牧原股份今年前三季度业绩翻倍的主要因素——生猪价格大幅上涨，近期出现了一些变动。

　　中新经纬记者注意到，最近一段时间，猪肉价格增速明显放缓，甚至已呈现出下滑趋势。国家统计局数据显示，8月份，猪肉价格同比上涨52.6%，涨幅较上个月大幅下降33.1个百分点。而据牧原股份在上述销售情况简报中提供的数据，今年9月份，该公司销售生猪165.0万头，销售收入57.54亿元；公司商品猪销售均价32.12元/公斤，比8月份下降6.82%。

　　山西证券分析师和芳芳分析称，随着生猪存栏量逐渐改善增加，特别是前期降幅较大的南方主产省份快速恢复，猪肉供应紧张的局面将得到缓解。

　　浙商证券首席经济学家李超也提到，“猪周期”进入下行通道，猪肉价格已见顶回落。一方面，生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升，供给恢复速率虽慢但已显著高于去年同期，生猪产业链供给持续回暖；另一方面，猪肉需求虽有所回升，但难以强于去年同期水平。

　　随着猪肉价格回落，牧原股份今年第四季度的业绩是否还能如此好看？公司又会如何应对进入下行通道的“猪周期”？10月10日，中新经纬记者就业绩及股价等方面问题向牧原股份方面发去采访函，截至发稿前尚未收到其回复。

　　不过，在前述销售情况简报中，牧原股份坦言，生猪市场价格的大幅波动(下降或上升)，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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