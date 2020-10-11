原标题：存货亏空案终结！“西北茅台”被罚30万，能恢复上市吗？

中新经纬客户端10月10日电 历经四年，*ST皇台虚假记载库存商品账面余额案终于尘埃落定。

来源：深交所公告

9日，*ST皇台公告称，经甘肃监管局查明，《甘肃皇台酒业股份有限公司2016年年度报告》(以下简称2016年年报)披露的期末库存商品账面余额1.31亿元，其中母公司库存商品账面余额1.31元，现有证据证明母公司库存商品2016年年末实际结存金额为4454.95万元，2016年年报虚假记载库存商品账面余额8629.88万元。

值得注意的是，*ST皇台在申辩意见中提到，2016年年末存货亏空是时任董事长卢某某职务侵占行为导致。

*ST皇台于10日发布的《前期重大差错更正专项说明(2019年)》揭露了更多细节。

2017年底，*ST皇台在对库存商品进行盘点和清查时发现库存成品酒出现严重亏空，成品酒盘亏账面价值7139.35万元。公司对库存成品酒亏空原因调查中发现原董事长卢鸿毅涉嫌职务侵占公司财产的犯罪行为，并已向公安机关进行刑事报案。因该事项应由责任人赔偿金额暂时无法估计，*ST皇台对成品酒盘亏金额由库存商品转入待处理财产损溢，并全额计提减值准备计入2017年度当期损益。

*ST皇台还提到，2017年报中披露的库存成品酒盘亏损失中大部分为2016年已实际发生的损失，该部分库存商品账面余额8629.88万元，账面价值6918.88万元。根据公安机关的侦查结果，公司原董事长卢鸿毅的职务侵占犯罪行为造成了公司库存成品酒的亏空；同时查证2013年至2016年期间卢鸿毅投资或控制的单位尚有对公司的债权3024.66万元款项来源于卢鸿毅的职务侵占行为。

*ST皇台称，2016年末亏空的成品酒价值6918.88万元，扣除可以确定的责任人赔偿款3024.66万元后剩余损失3894.22万元的赔偿金额因无法估计，全额计提减值准备计入2016年度当期损益。

对此，今年3月，证监会在《行政处罚事先告知书》中认定，*ST皇台2016年年报披露前虚增了1.02亿元库存，指出*ST皇台通过虚构委托代销存货等形式，虚增库存商品账面余额1.02亿元。彼时证监会对*ST皇台给予警告，并处以60万元罚款。同时对包括胡振平在内的时任高管罚款3万至15万元不等。

9日，*ST皇台再发公告更新进展。其中提到收到甘肃监管局出具的《行政处罚决定书》。其中提到，《行政处罚事先告知书》认定皇台酒业2016年年报虚假记载库存商品账面余额1.02亿元，经复核，皇台酒业2016年年报虚假记载库存商品账面余额8629.88万元。

甘肃监管局决定对皇台酒业给予警告，并处以30万元罚款；对皇台酒业时任董事长胡振平、时任董事兼总经理付耶成、时任财务总监何维角给予警告，并处以5万元罚款等。此外，*ST皇台连发多项公告，更正了2016-2019年的年度报告。

近年来，曾被誉为“西北茅台”的*ST皇台在白酒上市公司队伍中逐步掉队，此前曾四度“带帽”。但在2019年盛达集团入主后，业绩有所提振。

2020年半年报显示，*ST皇台上半年累计实现归母净利润301.85万元，同比增长118.47%；扣非净利润101.66万元，同比增长106.57%。至于股票能否恢复上市，仍需拭目以待。

*ST皇台在10日发布的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》中提到，公司已提交股票恢复上市申请，并获受理。不过，深交所上市委员会对公司能否恢复上市进行初步审核和最终审核，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，公司股票仍存在可能终止上市的风险。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)