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科技助推盐碱滩变高产田 吉林大安治理盐碱土壤取得突破

2020年10月11日14:57  来源：新华网
 

　　新华社长春10月11日电（记者李双溪）在吉林省大安市龙沼镇龙沼村，一边是白花花的盐碱地，一边是金黄色的稻田，农户李国笑逐颜开。经过农业农村部耕地质量监测保护中心组织的测产，今年他在盐碱地上种植的水稻，最高亩产659.7公斤，比其他盐碱地田高50%，相当于成熟水田的产量。

　　近年来，吉林西部通过土地整理和农业科技推广，使昔日盐碱滩成为藏粮的宝地。李国介绍，今年3月，他承包了143公顷盐碱地种植水稻，其中有36公顷使用了新型土壤调理剂，长出的水稻比其他水稻植株高出一截，产量也更高。“这种调理剂能提高肥料利用效率，平衡土壤酸碱度。”李国说。

　　据大安市自然资源局土地整理中心主任李金有介绍，测产的地块是大安市自然资源局2017年组织实施的大安市龙沼镇土地开发整理项目，项目当年改良获得成功，但在第二年发包后，种植户没有按要求进行田间管理，出现了返碱现象，造成一些地块减产甚至绝收。

　　盐碱地实现高产得益于农业科技的应用。2020年初，全国劳动模范宋福如带领的科研团队提出，利用有机硅调理剂进行盐碱地改良试验。“我们提供了返碱较严重的三个田块，pH值平均在9以上，面积约500亩。”李金有说，试验田实现了平均亩产650多公斤，pH值已经降至7.5左右。

　　大安市目前有13万多公顷未利用地，其中绝大多数为盐碱地。近年来，大安市实施了国家重大土地开发整理项目，总投资18亿元，新增耕地70.27万亩。通过土地整治，开发水稻种植面积1.4万公顷，年产水稻5000万公斤以上。

　　除了在工程项目上治理盐碱地，大安市还积极引进科研团队。近年来，引进了10余家拥有土壤改良技术的企业和科研院所，成功研发了以药治碱、以肥调碱等多项专利和实用技术，促进了盐碱地的开发与利用。

　　现场参与测产的农业农村部耕地质量监测保护中心副主任李荣表示，通过持续长期治理和改造，我国黄淮海、东北等地区的中、低盐碱度盐碱地被大面积改造为良田，有些已达到吨粮田水平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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