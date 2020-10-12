“十一”期间居民消费需求集中释放

本报北京10月11日电 （记者汪文正）国家税务总局9日发布的增值税发票数据显示，今年国庆中秋假期，我国居民消费需求集中释放，国内消费市场强劲复苏。

实物消费市场交易持续活跃。8天长假期间，批发零售业日均销售收入同比增长14.1%。其中，体育用品及器材同比增长114.6%，汽车二手车同比增长58.7%，建材装饰材料等耐用品消费同比增长45.4%，化妆品及卫生用品消费同比增长33.6%，家具消费同比增长32%。

餐饮住宿和旅游等服务消费快速反弹。10月1日至8日，餐饮住宿日均销售收入增长12.7%；旅游服务日均销售收入恢复至去年同期的69.8%，比“五一”假日期间高33.9个百分点。

国家税务总局相关负责人表示，居民的消费复苏态势，显示了中国超大规模市场优势以及构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局释放的蓬勃动能。

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