黄金周游客逾15.6万人次 澳门旅游市场喜迎复苏

澳门议事亭前地中秋国庆期间亮起传统灯饰，热闹非凡。

（澳门特区政府新闻局供图）

刚刚过去的“十一”中秋国庆长假，是澳门迎来内地恢复办理赴澳旅游签注以来的首个长假。记者从澳门特区政府新闻局网站获悉，10月1日至8日访澳总旅客逾15.6万人次，其中内地游客占93.1%，而且呈逐步增加趋势，各大知名景点出现了久违的游客络绎不绝的景象。内地游客的到来，带动了澳门旅游市场的复苏。随着澳门疫情趋于稳定，不少新的店铺开业迎客，商家对旅游市场重现生机满怀信心。

入境旅客逐步增加

10月8日“十一”黄金周长假最后一天下午，澳门拱北口岸通关人流络绎不绝，验证大厅、口岸广场等场所的人流回升，结束访澳的内地居民携带大包小包购物“战利品”踏上归程。熙熙攘攘的热闹人气，较疫情期间的空旷场景大为不同。

在大三巴牌坊、议事亭前地、威尼斯人等景区，同样出现一群群游客拎着行李箱和大包小包的场景。为争取旅游人气回升，澳门特区政府和旅游业界做了精心准备。烟花表演、美食节、光影节等丰富多彩的活动集中在黄金周举行，澳门旅游业者还在内地电商平台推出一系列的酒店和机票优惠，对内地游客产生了不小的吸引力。

澳门旅游局表示，在内地和澳门疫情基本稳定形势下，加上积极宣传恢复办理内地居民赴澳门旅游签注和澳门现为安全宜游城市，近来入境澳门的内地旅客已逐步增加，从刚恢复旅游签注首周的日均约6000人次上升至“十一”黄金周的日均近2万人次。

澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜表示，特区政府早前推出的“心出发·游澳门”计划和近期的光影节均取得不俗成效，短期内还将在内地大城市继续推介澳门旅游的宣传工作，希望为澳门旅游业复苏起到积极促进作用。

消费提振仍有空间

据记者了解，访澳游客高峰集中在黄金周中段，每日入境游客约在1.5万至2万人次之间，较疫情期间已有很大起色，但距离往年同期仍有落差。今年黄金周访澳日均旅客人次下跌86%，酒店及公寓平均入住率为43.6%，较去年同期下跌50.4%。一些景区店铺经营者表示，游客虽然增多，但消费仍然不足，旅游和经济复苏还有很大空间。

访澳旅客为何不如预期？据澳门旅游业工商联会理事长凌世威了解，主要是旅客入境需持7日内核酸检测阴性结果证明，不少旅客嫌麻烦，还有一些内地旅客对澳门防疫情况不太了解，不怎么放心。他认为，澳门已连续多月没有感染个案，黄金周也做到“零感染”，应该有机会延长核酸检测时效，积极融入国家“内循环”发展中，加快澳门旅游复苏的步伐。

澳门科技大学副校长、澳门创新发展研究会理事长林志军建议，澳门特区政府和旅游业界不妨充分利用澳门横琴深度合作优势，整合两地旅游资源和联动旅游项目，推出“澳门+珠海”跨境旅游产品服务套餐，延长旅游路线和时间，争取更多的内地旅客。

林志军认为，澳门具有良好的旅游资源和服务质量，在特区政府与居民共同努力和中央政府的支持下，有能力克服短期的困难，促进澳门旅游业和澳门经济的快速复苏和长期增长。

抓住机遇转型升级

澳门旅游业的复苏从中期看是向好的，但业界普遍认为，过程会比较缓慢。位于大三巴的手信店老板陈先生坦言，虽然“十一”国庆黄金周内地旅客回流，但这次撞上中秋节，对生意肯定有影响。过去每逢中秋节期间，旅客量明显减少，因为大部分人选择在家过节。现阶段旅客量不及预期，只能“慢慢来”。

澳门中华总商会理事长高开贤表示，今年新冠肺炎疫情给澳门特区政府和澳门社会各界带来严峻考验和巨大挑战。澳门社会各界要求加快经济适度多元发展的呼声日益高涨，他建议特区政府根据澳门发展现状及未来产业发展需要，做好相关人才部署工作，抓住机遇促进产业转型升级。

“比如在做好防疫前提下，投放更多资源，争取更多赛事在澳门举办。”高开贤说，增加文化体育盛事，可以带动澳门经济发展。此外，他还建议利用澳门中西文化交融的人文资源，制作澳门题材作品，结合主流社交媒体及互联网营销方式，向世界各地旅客宣传澳门非博彩元素，吸引更多旅客到访、延长留宿，助力澳门经济复苏，丰富澳门“世界旅游休闲中心”的内涵。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)