80%！我国生猪生产恢复进入关键期

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）“双节”已过，农业农村部公布生猪产能“成绩单”。10月10日，农业农村部召开全国生猪生产恢复视频调度推进会，部署推进高质量完成全年生猪产能恢复任务。据了解，去年以来，各地有关部门采取超常规举措，推动恢复生猪产能。截至目前，全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平，生猪规模养殖比重提高到53%。

“当前生猪生产恢复已进入最关键的时期，各地决不能有丝毫懈怠。”会议指出，要点面结合压紧压实地方属地责任，落实好省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，督促产能恢复较慢的地区对症下药，加快进度。

下半年以来，生猪生产拐点已渐次出现。今年9月，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在接受采访时表示，在市场拉动和政策推动下，今年以来，养猪场户补栏增养的积极性很高，生猪生产恢复较快。据农业农村部监测，6-7月，生猪生产恢复的两个重要拐点相继出现，能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长；8月份，能繁母猪存栏环比增长3.5%，同比增长37%；生猪存栏环比增长4.7%，同比增长31.3%。“照此趋势，我们有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。”

针对生猪养殖相关配套，会议要求精准施策推进政策落地，进一步细化实化养殖用地、抵押贷款、环评承诺制等政策措施，尽快把各类补助补贴资金兑现到场户；持续跟进加快产能恢复，加快规模养殖场项目建设，坚持抓大带小，加强技术指导服务，引导中小户补栏增养，尽快形成现实生产力。

当前，生猪标准化规模养殖项目已被列入《2020年农业农村重点工作部署的实施意见》，明确支持发展生猪标准化规模养殖，加强对中小养殖场户帮带和技术服务；落实好环评、用地、信贷等各项扶持政策，加快清理超范围划定的限养禁养区，及时监测生猪补栏增养情况。

而根据2019年国务院办公厅发布的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》要求，到2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58%左右；到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。

在采访过程中，不少养殖户坦言，面对高风险带来的高养殖成本，实现规模化养殖难度较大，利润有限，对“农户+企业”的养殖模式仍抱观望。对此，中科院农村发展研究中心主任李国祥表示，国内需要恢复产能，但不能去强制农户参与规模养殖。可以在防护措施相对到位的情况下鼓励大家适度规模养殖，也有利于个体养殖户防控非瘟疫情。

眼下，生猪产能恢复仍在途，猪肉消费逐渐走向旺季。为持续保障猪肉市场供给，会议提出，保障肉类市场供应，引导生猪养殖企业出栏肥猪有序上市，完善主产区和主销区供销合作关系，充实冻猪肉储备，多渠道增加猪肉替代产品供给。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)