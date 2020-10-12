人民网>>财经

带看凉成交温热 北京二手房市场博弈初现

卢扬 王寅浩

2020年10月12日08:00  来源：北京商报
 
原标题：带看凉成交温热 北京二手房市场博弈初现

　　近期，北京商报记者接到多位购房者和小业主反映，称接到了经纪人市场“转凉”的通知，部分小业主更是被要求“降价才能促成交”。经纪人们的判断是：9月新盘多、产品类型丰富、区域分布均衡，二手房的交易成本又高得离谱，现在除了“东西海”的刚需，基本上购房者的首选都是新盘。在他们看来，着急置换的二手房业主应该抓住11月前的窗口，尽早给出合适的价格促进成交。

　　然而放大至整个假期的交易数据却并不支持经纪人们的判断：假期期间北京链家的成交量突破了1100套，这个数字是去年同期的1.5倍，是2018年的2.4倍。

　　实际的市场情况具体如何，是真“凉”还是前期成交网签滞后？北京商报记者在这个“十一”密集调研北京二手房市场，试图给出购房者和小业主一个答案。

　　9·20和10·8的明显节点

　　许月计划卖掉的房子位于东南二环的左安门桥，是一套隶属于东城区的三居室、当年先生单位的福利分房，面积不大不小、周围配套还算完善，又在东城区属于价格洼地，许月对于出售这套房子一直都不太担心。“虽然二类经适房有3%的土地出让金，但是我报的价格并不高，房子朝向也好，算是小区里的金角，所以当时跟经纪人提的要求就是交易周期不要太长、付款方式好一些。”正是基于这样的一种卖房心态，许月并没有着急让房子里的租客搬走，只要配合看房就好。

　　直到“十一”即将放假前，由于工作太忙，一周没跟经纪人联系的许月偶然登录链家App发现：这套仅在9月第一周便创下40多组带看的“好房”，在9月20日后竟然一组带看都没有。“我一下子就有点急了，赶紧给两家经纪人打电话，得到的回复都是这两天市场状态转‘凉’得确实有点快，现在不好说是假期因素多点还是市场本身就‘凉’了，他们都建议我尽快把租客清了、赶紧卖。”

　　听从了两家经纪公司的建议，许月在与租客协商后，在“十一”期间完成了清客收房。“说来也奇怪，8号是个时间点，这一天链家带看了8组，我爱我家带看了4组，给我的感觉好像过节的都回来了，没有经纪人说的那么‘凉’”。

　　与许月的情况极为相似，刘金位于北三环和平西桥的一居室也遇到了“9·20”和“10·8”现象。刘金要卖的这处房子就在和平西桥地铁口，47平方米的南向一居室，满五唯一的已购公房，楼层不错、装修也说得过去，起初刘金将报价定在了365万元。

　　“我跟中介说这个价格的时候，中介就说有点高，4月成交的那套有点瑕疵，价格316万，觉得我这套能到340万元比较合理，但我想试试，没想到刚弄完手续，新发地就出疫情了。”刘金的房子和当时的北京二手房市场一起，无论是带看还是成交，都戛然而止。

　　直到进入9月中旬，在刘金多次降价后，带看才慢慢有了起色。正当刘金盘算能够在“十一”前后卖掉之时，带看却在9月21日再次“暂停”。“直到‘十一’长假的后半段，4日、5日的时候，经纪人给我打电话说终于有人看了。”但与许月不同，已经看好置换房源的刘金并没有因为带看的恢复打算提价，只求尽快出手好拿着钱和资格去换房。

　　经纪人的降价与小业主的不甘

　　刘金的房子能够恢复带看，很大程度上也是听从了经纪人的降价建议。根据链家App显示，刘金的这套一居室，在过去的3个月里从365万元降到329万元，降价幅度接近10%。

　　“中介跟我说，没有卖不出去的房子，只有降不到位的价格，但我真觉得我这房子没到那个程度，不过因为着急换房，不得不从了。”刘金无奈地说。

　　然而并不是所有的小业主都认可经纪人的降价建议。

　　程佳位于南三环的在售两居室，在10月8日恢复集中带看后，被经纪人建议价格下调50万元，这个比例占到了程佳房价的1/7。“讲真的，接电话的时候我差点骂街，当初定价是中介给的，这么大幅度总得有个合理的理由吧，他们一再强调市场‘凉’了，可我要买的那套卖家还要涨价呢，究竟是真‘凉’还是都去过节了，总得看看再说吧。”

　　程佳的情况不是个例。集中带看的爆发，让许月甚至产生了“能不能缓缓，甚至提提价的念头”。

　　但这一想法并没有得到委托卖房的两家经纪公司经纪人的支持。“他们给我的理由都是二手房千万元左右的客群就那么多，马上天凉了，万一疫情反复，市场又没了，甚至建议我再降10万元，刺激带看转变为成交。”许月对于经纪人的意见有些迟疑，毕竟和小区内的在售房源比，自己的报价确实不高，又是换房销售，能多卖一点是一点的心态似乎更胜一筹。“现在有买家约我要谈谈，我想先约着见面，探听一下态度再说。”

　　经纪人口中的“凉”，在数据层面却是另一番景象。克而瑞根据北京市住建委官网数据统计，9月北京二手住宅累计成交量17259套，环比8月上涨7.5%，同比去年9月上涨41.6%。今年受到新冠疫情影响，市场整体走势跌宕，但北京已走出疫情影响，单月二手住宅网签量连续5个月在1.6万套以上。黄金周期间，各大中介二手房带看量及成交量保持相对高位，再加上年底业绩冲刺，预计2020年全年二手住宅成交套数有望突破16万大关，创2017年317新政以来的新高。

　　另有媒体报道称，今年“双节”8天假期，北京链家的成交量突破了1100套，这个数字是去年同期的1.5倍，是2018年的2.4倍。

　　除了“东西海” 首选是新盘

　　对于数据和市场“表里不一”的情况，合硕机构首席分析师郭毅分析称，造成上述情况的原因有两点。首先，站在中介经纪人的角度来讲，他们是房源的开拓方，也是客户成交的撮合方，房东降价销售可以达到尽快撮合成交的目的。因此市场的一些风吹草动也会被主观“放大”，这是一个情绪的传递。

　　另一个层面，目前二手房市场也确实存在转“凉”的迹象，新房的“加量加质”供应对二手房市场形成了很大的冲击。“目前北京新房市场产品力升级迭代，价格方面也有大幅的调整，受此影响，相当一部分之前考虑二手房的业主，目前也转投新房的‘怀抱’。”郭毅表示，二手房客群不断被分流，后续确实存在“入冬”的隐患。此外，以网签作为判断短时间市场好坏，客观上来说并不准确，二手房网签基本滞后半个月到一个月左右，所以数据层面在后续才会得到体现。

　　“9月的新盘太多了，产品类型也丰富，区域分布也均衡，二手房的交易成本又高得离谱，现在除了‘东西海’的刚需，基本上购房者的首选都是新盘。”不只一个区域的房产经纪人在“十一”期间在被问及市场是否真“凉”时，也给出了上述的判断。

　　在他们看来，即便假期后半段购房者恢复带看，但对于产品的挑剔和价格的敏感，都不会轻易出手。如果是着急置换的二手房业主，还是应该抓住11月前的窗口，尽早给出合适的价格促进成交。

　　据了解，仅“9·30”一天，北京市住建委便集中审批了9个预售证，9月的后半月有近20个新盘入市。一位购房者向北京商报记者直言，自己在“十一”期间看上了两套二手住房，价格都在900万元左右，然而税费加中介费基本上要80万元，这在小城市已经可以全款买套房了。从“实惠”的角度出发，新房更具价值。

　　在郭毅看来，目前新房市场颇具吸引力，如果不考虑“东西海”这些自带的区域价值，二手房与新房的竞争已经拉平，甚至有落后的态势。今年从6月开始，北京新房市场持续创造月均去化4000套以上的表现，而价格层面也受开发商加快业绩销售的影响已达到低点。因此，郭毅称，目前对于购房者来说是一个买房窗口期，北京新房市场量涨价跌，二手房市场也会受此带动下行，但整体波动会在一个合理区间内运行。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力　　人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】

财经

从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

统计局：9月份中国制造业PMI为51.5%　　人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】

财经

统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升　　人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved