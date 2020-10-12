节后价格大跳水 旅游淡季争夺赛启幕

“十一”长假刚过，旅游产品价格便出现了大幅跳水。10月11日，北京商报记者在多家旅游预订平台上发现，与假期相比，不少热门旅游目的地机票、酒店的价格大幅下降，有些产品降价幅度甚至超过100%。预计从目前旅游产品的价格趋势来看，11月的价格有望再度下降。对于即将到来的旅游淡季，各家旅游平台也使出了浑身解数，除了大打“优惠牌”揽客之外，还将目光放在了冰雪旅游领域，针对秋冬季游客需求，推出了温泉、滑雪等热门产品，一场市场争夺赛已经拉开帷幕。

价格下行

北京商报记者在多家在线旅游预订平台了解到，10月中下旬一直到11月，国内跟团游、自由行等旅游产品平均价格下降30%-60%不等。加上网上的大规模淡季促销，有些国庆热门线路价格近乎腰斩。

具体来看，在携程网上，国庆期间火爆的西北游，节后迅速降温，其中一条甘青全景大环线“西宁+青海湖+德令哈+敦煌+嘉峪关+张掖+兰州10日9晚跟团游”，10月下旬已经降价到3000元左右，相比国庆期间价格下降了60%。

与此类似，去哪儿网上，机票也呈现出下滑趋势。例如，北京飞成都机票价格为400-500元，为“十一”期间的一半左右；10月15日北京飞往三亚机票最低可至400元，而“十一”期间北京飞往三亚的机票达到了2000元一张。

不仅是机票价格大幅跳水，一些度假酒店也在“十一”假期过后回归了淡季价格。以三亚亚特兰蒂斯为例，10月中旬，海景双床房房价仅为2888元/间，相比“十一”期间的4888元/晚，价格几乎下降了50%。此外，像三亚网红的保利瑰丽酒店，价格也下降到2200多元/晚，比“十一”假期便宜了30%-40%。

而在北京近郊，以北京延庆ClubMed度假村为例，“十一”期间该酒店价格约4000元/晚（一价全包价格），而步入10月中旬，价格也回归到2300多元左右（一价全包价格）。

同时，一些民宿价格也大幅跳水。北京商报记者在途家网上还看到，如怀柔网红民宿“有院以后”，价格相比“十一”期间也便宜了近一半。

有业内人士表示，长假过后，随着出行人数的减少，各热门旅游目的地的机票、酒店等资源的紧张情况得到缓解，旅游产品价格也大幅回落，“人少、便宜，再加上秋季气候宜人，有条件的消费者可以考虑错峰出游”。

造概念营销

为了继续刺激旅游消费，各家旅企使出了浑身解数，造概念营销、揽客。

比如，携程推出了“超值星期三”“10.11旅游会员日”“周年庆”等特价和优惠券活动，包含自由行、周边游、主题游等多类产品。飞猪则推出了部分“超值特卖产品”，通过整合低价旅游产品吸引游客。另外，在北京出发的线路上，途牛旅游推出了一些价格在100-300元/人的低价跟团游产品，主打“秋季赏枫”主题。

值得一提的是，还有部分旅企再次拾起了直播带货的引流方式，并增加了明星宣传的模块，通过“流量效应”来为淡季旅游“造势”。在各直播间中，三亚亲子度假产品、“网红”酒店、主题公园等产品的价格均有一定程度的下降，还叠加了各类满减活动。

不过，消费者王女士也直言，商家推出的满减优惠券大多设置了一些限制，尤其是一些涉及机酒或住宿的大额满减劵，门槛不低，需消费较高金额方可使用，游客需要了解清楚“游戏规则”。另一方面，相比各种满减营销来说，直接降价更能刺激游客错峰旅游及消费。

瞄准冰雪旅游

同样值得关注的是，除了用价格吸引人气外，商家也在为秋冬季打造白色旅游等新爆款。在北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云看来，近期北方不少城市都进入了秋季，虽然受气候影响，室外景区的客流量有所下降，但冰雪产业及温泉等热度在不断攀升，成为旅游淡季的主力军。

“近年来北方景区冰雪产业有明显增长，加上2022年北京冬奥会和冬残奥会的影响，今年冬季冰雪项目、温泉等产品或将成为接下来旅企的主要蓄力点。”吴丽云称。

公开数据显示，近年来冰雪旅游人次不断增加，冰雪旅游收入也有较快增长。中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2020）》就指出，2018-2019年冰雪季中国冰雪旅游人次达2.24亿，冰雪旅游收入约为3860亿元，同比分别增长13.7%、17.1%；冰雪旅游人均消费达1734元，是国内旅游人均消费的1.87倍。“受疫情影响，2020年春节不少滑雪场及冰场营业时间较短，但随着疫情形势的不断好转，旅企已‘摩拳擦掌’，准备迎接即将到来的雪季及游客。”有业内人士称。

值得一提的是，温泉也成为部分景区“拉客”的主要引擎。以长白山景区为例，有相关从业人员向北京商报记者表示，由于景区周边酒店拥有丰富的温泉资源，今年大部分游客选择直接在山上酒店订房，部分酒店客流量相比往年同期甚至不降反增。

不过，冰雪旅游的发展也有一定的时间规律。资深旅游专家王兴斌指出，北方的冰雪旅游集中启动点还是在元旦、春节前后，“部分地区，如哈尔滨等地降温较早，冰雪旅游的开展会早些。但华北地区启动的时间相对较晚，按照往年规律，冰雪旅游的高热还要在12月甚至1月中下旬”。对此，业内人士认为，面对旅游淡季，供应商或可适当提早开启雪季，大型滑雪场受气候限制，提前开业难度较大，但一些冰雪主题活动、室外互动项目、研学体验等或可在条件允许的情况下提前开展，来缓解淡季的客流压力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)