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淘宝特价版“一元店”背后的明赔与暗赚

赵述评

2020年10月12日08:01  来源：北京商报
 

　　线上“一元店”突然发力。10月11日，淘宝特价版的“一元更香节”进入高潮，针对限时限款的商品。不过，商品只售1元只是淘宝特价版对外的营销方式，对内则是要用1元商品培植出一批产业带上的“淘品牌”。所谓1元：划算是外衣，引流与借力打开市场是核心。

　　赔本赚吆喝

　　最新款秋冬新款棉袄、外贸大牌代工厂生产的平替化妆品、网红产品筋膜枪、结实到可以当绳子用的充电线……电商、工厂和消费者被诱人的价格吸引，做起了1元钱的买卖。不过，在商家眼里，1元背后藏着一本生意经。

　　浙江义乌市泽熙日用品厂厂长方昊对北京商报记者表示，现阶段销售1元商品主要是让工厂快速打开国内市场，为摆脱代工厂身份做准备，“靠着1元商品盈利是不可能的，基本都是赔本的买卖”。尽管从一开始就意识到1元品有些“赔本赚吆喝”，但广东深圳市日丽丰科技有限公司负责人李小瑞表示，他想着借助1元品的机会，从淘宝特价版要出消费数据，再进行新品研发，降低积压库存、成本浪费的风险。

　　自愿参与1元商品大军的工厂，实则更为看重淘宝特价版提供的消费大数据，因为这些数据决定了生产。

　　李小瑞在接受北京商报记者采访时称，大数据可以让工厂针对需求痛点进行生产，砍掉所有不需要的花哨功能，最大限度降低成本。此外，精准对接客户信息后，能基本实现零库存，“去库存，就意味着在降低工厂的负担”。

　　为了教育市场，厂商和电商均调低了价格。“一元更香节”期间，广东深圳市日丽丰科技有限公司生产的水牙线，定价区间在100元以内，是往常销售价格的1/6。“这是第一款自己品牌的水牙线，想用低价亲民的价格打开市场，完成水牙线以及新品牌的启蒙教育。”

　　河北石家庄创美地毯厂厂长张旭对“1元”商品是否盈利给出了答案。“任何商品定价到1元都是亏钱的，打开市场后的批量生产才更为重要。”张旭生产的地毯进驻淘宝特价版后，用了一个月的时间就增加了15万订单，“大体量产品才能降低成本，只有确保有足够的订单量做支撑，才能确保设备24小时运转”。张旭的工厂生产地毯，由于产品的特殊性，需要设备24小时运转，不能有间隙停工。

　　转型打前站

　　“1元的确亏本，但企业不会做长期亏本的买卖，而是降低生产成本。”李小瑞并不想一直亏本赚吆喝，而是将“一元店”看作工厂转型、实现数字化生产、打开品牌知名度以及获取新客群的敲门砖。

　　李小瑞解释称：“在淘宝特价版上销售的第一款水牙线有可能不赚钱，只要消费者知道有水牙线这样的产品，对于我们来讲就赚大了。”显然，低价乃至低至1元的定价，对于厂商来讲更在乎能否借此打开市场，至于立竿见影的盈利成了后话。

　　即便是淘宝特价版也没想着通过1元商品实现盈利，“不是为了短期内实现盈利，而是让工厂通过零售了解市场的需求，同时摆脱为品牌做代工的命运，用新品、新品牌的研发实现持续发展。”阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海在接受记者采访时也透露了“1元”的目的：淘宝特价版想把厂货带给消费者，让工厂懂得电商和零售市场。

　　“1元”将工厂从产业最上端拉到了消费端，工厂从纯粹的制造商变为零售商。汪海解释称，“淘宝特价版推更香节，更在意工厂是否能完成从制造商向零售商的转变，以及是否能完成转型数字化的商业”。

　　汪海表示，厂货的概念还是需要一个教育的过程，淘宝特价版和工厂也在摸索该模式的可行性。至于这个模式能不能让商家赚钱，所有工厂的目的还是希望能够把生意越做越大，即使不是全国大品牌，也不需要花很大的成本和代价建设自己的全国性的销售渠道。“通过非常简单的数字化销售方式、电商的模式，可以让工厂快速做成生意。”

　　“全球环境的确在变化，阿里需要做一些稳定的事情：一个是高质量的增长，另一个是跨赛道发展。两者都需要对细节和市场有更好的把握。”10月9日，阿里巴巴集团B2B事业群副总裁戴珊表示，阿里推出淘宝特价版是战略选择，是因为看到了内需市场巨大的空间。

　　备战“双11”

　　2020年的“双11”从工厂开始。厂商和淘宝特价版实则都在为即将到来的“双11”做筹备，“1元”商品更像是打前站。为了启动10月10日的“一元更香节”，淘宝特价版联合了145个产业带、120万产业带商家、50万工厂，为全国消费者从产地直发产品。

　　作为浙江义乌市泽熙日用品厂的厂长，方昊已经根据阿里提供的数据进行备货,将在“双11”销售主推商品，并已经为此筹备了10万套。

　　李小瑞也有了初步的生产和销售计划，“本月销售3万支水牙线，下个月会达到5万-8万支，会更具‘双11’前期的预热效果，准备下个月的销量。”李小瑞将第一款自己品牌的水牙线放在淘宝特价版上进行销售，第一周预计5000支，第二周8000支。他希望能借助淘宝特价版和即将到来“双11”将第一款水牙线变成热销的爆款，完成品牌乃至产品的冷启动。

　　作为主导者的淘宝特价版更是希望工厂能借此为即将到来的“双11”做好筹备，前提就是跟上电商数字化的节奏。

　　事实上，今年7月拼多多就推出过“真香节”，淘宝特价版把“真香”升级为“更香”，还放在“拼多多周年庆日”10月10日开启，不免让人觉得是在线叫板拼多多。在采访过程中，汪海否认了淘宝特价版对标拼多多的事情，也不是补贴无上限，而是对外贸工厂模式的投入没有上限。

　　方昊对补贴一事有更多感想。他用对比天猫和淘宝特价版之间的区别做案例，进行了解释：补贴的方式有很大差异，在天猫需要投入更多的运营成本，淘宝特价版则直接上架产品即可。言外之意，工厂将往日用来广告宣传的费用转变成了对用户补贴，或是降低了定价，或是当作了物流费用。

　　拼价格的补贴只是高效触达用户吸引眼球的营销手段。向产业端延伸，对供应链进行相应改造，进一步降低生产成本，是工厂与电商联手的长远规划。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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