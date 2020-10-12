原标题：三季报来袭 11股净利预增超10倍

在健友股份、星网宇达领衔披露三季报之后，2020年三季报披露季也正式拉开帷幕，除了中芯国际之外，沪深两市个股均将在10月发布三季报成绩单。经Wind统计，在三季报正式披露之前，目前已有逾600家公司对外披露了前三季度的业绩预告，其中好想你（002582）、牧原股份等11股表现最为亮眼，预计净利同比大涨超10倍，天邦股份更是摘得“预增王”的称号，净利最高预增超240倍。按行业分布来看，11股中医药生物个股数量最多，达3只，其中圣湘生物在10月11日晚间上修了业绩预告，公司前三季度净利也预增超百倍。

4股净利预增超百倍

在逾600份三季报业绩预告中，好想你、牧原股份、圣湘生物等11股颇为抢眼，公司预计今年前三季度净利同比大涨超10倍。

经Wind梳理，截至10月11日，共有亚玛顿、星网宇达、三泰控股、康泰医学、宏达新材、天邦股份、好想你、牧原股份、圣湘生物、北新建材、达安基因11股预计前三季度净利同比增超10倍，其中星网宇达已在10月10日率先披露了三季报成绩单，公司在报告期内实现归属净利润约为8159万元，同比上涨1441%。

此外，好想你、达安基因、康泰医学、牧原股份4股今年前三季度净利预增也在10-20倍之间，诸如，好想你预计今年前三季度实现归属净利润约为22.04亿-22.73亿元，同比增长幅度为1588.03%-1640.87%；牧原股份预计今年前三季度实现归属净利润约为207亿-212亿元，同比增长幅度1392.52%-1428.57%。

除了上述5股之外，三泰控股、亚玛顿2股今年前三季度净利预增超20倍，其中三泰控股预计今年前三季度实现归属净利润约为6亿-6.8亿元，同比增长幅度为2084.26%-2348.83%。

剩余的宏达新材、北新建材、天邦股份、圣湘生物4股今年前三季度净利则预增超百倍，其中北新建材预计前三季度实现归属净利润约为15.85亿-16.87亿元，同比增长14727.98%-15669.34%。

但有人欢喜有人愁，经Wind梳理，贤丰控股、四维图新、华斯股份3股今年前三季度净利预降超1000%。其中，贤丰控股预计今年前三季度实现归属净利润约为-2.11亿至-1.41亿元，同比下降1192.51%-1834.18%。针对相关问题，北京商报记者致电贤丰控股董秘办公室进行采访，不过电话未有人接听。

在投融资专家许小恒看来，对于绩差股，投资者后期应警惕股价下跌风险，谨慎投资。

天邦股份成“预增王”

在上述11股中，天邦股份暂时稳居“预增王”的位置，公司净利最高预增超240倍。

根据天邦股份10月9日披露的2020年前三季度业绩预告显示，公司预计在报告期内实现归属净利润约为28亿-29亿元，比去年同期上升23349.21%-24186.68%。天邦股份对此指出，公司业绩大幅增长主要来自于公司生猪养殖业务。“2020年前三季度，生猪销售价格处于高位运行区间，公司商品猪出栏价格较去年同期上升266.02%，销售收入同比上升97.9%。同时公司2020年商品猪销售构成中仔猪和种猪的占比较高，相应的毛利率也较高。”天邦股份进而表示。天邦股份预计将在10月26日正式披露公司三季报成绩单。

资料显示，天邦股份在2007年4月登陆A股市场，公司主营业务为食品产业开发（生猪育种养殖和猪肉制品加工）、生物制品研制与销售、饲料研制与销售和工程环保服务，是我国较大的生猪育种、生猪养殖、疫苗和饲料生产企业。

纵观天邦股份上市后的业绩表现，在2016年公司净利首度突破3亿元大关，但好景不长，公司在2018年受计提减值准备、确认投资损失、非洲猪瘟等多方面因素的影响，迎来上市首亏，当年净利巨亏5.72亿元。2019年，天邦股份净利扭亏，报告期实现归属净利润约为1亿元，但当年公司实现非经常性损益净额约为1亿元，彼时该情况也遭到交易所的重点追问。

上市逾13年，天邦股份业绩首次迎来大突破，2020年前三季度净利就接近30亿元。股价方面，天邦股份在今年6-9月迎来一波大涨，曾在8月18日盘中达到了20.99元/股的年内新高，之后公司股价有所回落。截至最新收盘日（10月9日），天邦股份股价为16.34元/股，总市值达214.7亿元。

3股属医药生物行业

就上述11股的行业分布来看，医药生物行业最多，达3股，分别为达安基因、康泰医学、圣湘生物。

Wind统计显示，除了医药生物行业之外，农林牧渔、建筑材料行业分别有两股，其中农林牧渔行业有天邦股份、牧原股份，建筑材料行业有北新建材、亚玛顿；食品饮料、计算机、化工、国防军工行业各有一股。

具体来看3家医药生物企业，达安基因预计今年前三季度实现归属净利润约为11亿-14亿元，同比增长幅度1272.06%-1646.26%。康泰医学、圣湘生物则均系A股新生，分别在今年8月24日、28日才登陆资本市场，其中康泰医学预计今年前三季度实现归属净利润约为4.37亿-4.83亿元，同比增长1006%-1122%。

圣湘生物则在10月11日晚间上修了公司前三季度业绩情况，修正后，公司预计2020年1-9月可实现营业收入为36.05亿元，较去年同期增长1381.47%；预计实现归属净利润为19.7亿-20.7亿元，较去年同期增长10472.64%-11009.32%；预计实现扣非后归属净利润为19.5亿-20.5亿元，较去年同期增长15186.32%-15970.24%。

对于上修公司业绩的原因，圣湘生物表示，由于全球新冠疫情发展的不确定性，特别是2020年三季度海外疫情复发甚至在部分国家出现第二波疫情，加之我国部分地区出现零星散发和局部暴发疫情，且三季度开始进入流感高发的秋冬季节，全球多个国家加大备战秋冬，防范新冠和流感共同流行、避免交叉感染的投入，从而带动公司新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品需求的大幅度增长。“公司仪器销售及装机增长将进一步带动公司试剂的增量销售，今年前三季度累计销售近3500台。基于此，前述情况对公司业绩产生了积极影响，使得公司前三季度业绩高于前期预计。”圣湘生物如是说。

高禾投资管理合伙人刘盛宇对北京商报记者表示，在今年疫情影响下，不少医药生物股业绩大增，预计之后会有更多相关个股发布业绩预增的喜报。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)